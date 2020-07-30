У Кременчуці пара в авто займалася сексом на очах у поліції (відео 18+)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

П'яний водій, аби уникнути відповідальності, на очах у патрульних, зайнявся сексом

Ввечері 28 липня жителька Кременчука заявила у поліцію про те, що до неї чіпляється нетверезий агресивний чоловік на вулиці Манагарова. Коли ж патрульні прибули на місце події, чоловік на цей момент вже зник на авто Daewoo Lanos.

Як розповіли ТСН.ua у пресслужбі патрульної поліції міста, правоохоронцям все ж вдалось наздогнати водія на вулиці Олександра Білаша.

Коли його зупинили, то чоловік не вийшов з машини і щоб уникнути відповідальності, почав займатись сексом з жінкою, яка сиділа поруч.

«Згодом чоловік таки відчинив вікно автомобіля. Йому оголосили про виявлення у нього ознак алкогольного сп’яніння. Йому було запропоновано пройти тест на виявлення алкогольного сп’яніння на місці, або ж у медичному закладі, від чого водій відмовився у присутності двох свідків. Також чоловік не показав посвідчення водія», —розповіла речниця патрульної поліції Кременчука Олена Власенко.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам до 18 років

Водія відсторонили від керування, заблокувавши автомобіль, та склали на нього протокол за адміністративне правопорушення за статтею 130 та постанову за статтею 126.