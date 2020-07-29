У Дніпрі люди спіймали збоченця та примотали його скотчем до стовпа (фото)



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У Дніпрі затримали збоченця Фото: dp.informator.ua

Небайдужі перехожі вчинили громадянське затримання та передали збоченця полісменам

Жителі Дніпра затримали збоченця, який здійснював розпусні дії та чіплявся до дівчат. Чоловіка прив'язали до стовпа скотчем, щоб він не втік до приїзду поліції.

Інцидент стався на вулиці Великій Дієвській, передає «Інформатор».

Як з'ясувалося, перехожий помітив двох переляканих неповнолітніх дівчаток, які розповіли, що кілька хвилин тому підходив невідомий чоловік, оголив статевий орган і почав мастурбувати. Діти повідомили, де його бачили востаннє.

Незабаром зловмисника знайшли, і люди вчинили громадянське затримання, позаяк чоловік всіляко опирався і заперечував свою причетність до події.

Пізніше стало відомо, що перед інцидентом 27 липня затриманий оголився і здійснював дії сексуального характеру перед десятирічними дітьми, коли ті з батьками йшли до озера. Неадекватного чоловіка прогнали, після чого він став приставати до 13-річної дівчинки, яка теж потім розповіла про інцидент.

Поліція доставила 29-річного чоловіка до райвідділу. Всі обставини події з'ясовуються. Згідно з інформацією місцевих ЗМІ, раніше зловмисник вже був помічений за подібними діями щодо неповнолітніх.