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    На трасі Київ-Харків поліція знайшла розстріляну автівку

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    <span>У Полтавській області чоловіка виявили застреленим в машині</span> - На трасі Київ-Харків поліція знайшла розстріляну автівку
    У Полтавській області чоловіка виявили застреленим в машині
    Фото: Нацполіція

    У салоні авто виявлено тіло 35-річного чоловіка

    На трасі Київ-Харків, біля Пирятина у Полтавській області, поліція виявила розстріляний автомобіль. У салоні знайшли тіло чоловіка.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Полтавській області.

    «Сьогодні, 29 липня, близько 16 години, на автодорозі Київ - Харків, поблизу міста Пирятин, виявлений автомобіль Mercedes-Benz S-Class. У салоні авто виявлено тіло чоловіка», - сказано в повідомленні.

    За попередньо встановленою інформацією, чоловік уродженець Донецької області, 1985 року народження.

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    На трасі Київ-Харків поліція знайшла розстріляну автівку
    На трасі Київ-Харків поліція знайшла розстріляну автівку

    Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 115 КК - умисне вбивство.

    «Тільки зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Слідчо-оперативна група з'ясує, як загинула людина. Але попередньо, у нього кульові поранення», - уточнив Грішин.

    У той же час, Telegram-канал PavlovskyNews пише, що «вбитий - відома особистість у злочинному світі». На каналі пишуть, що розстріляний був Олександр Мазур.

    Харків Київ вбивство автомобіль поліція
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