На трасі Київ-Харків поліція знайшла розстріляну автівку



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У Полтавській області чоловіка виявили застреленим в машині Фото: Нацполіція

У салоні авто виявлено тіло 35-річного чоловіка

На трасі Київ-Харків, біля Пирятина у Полтавській області, поліція виявила розстріляний автомобіль. У салоні знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Полтавській області.

«Сьогодні, 29 липня, близько 16 години, на автодорозі Київ - Харків, поблизу міста Пирятин, виявлений автомобіль Mercedes-Benz S-Class. У салоні авто виявлено тіло чоловіка», - сказано в повідомленні.

За попередньо встановленою інформацією, чоловік уродженець Донецької області, 1985 року народження.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 115 КК - умисне вбивство.

«Тільки зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Слідчо-оперативна група з'ясує, як загинула людина. Але попередньо, у нього кульові поранення», - уточнив Грішин.

У той же час, Telegram-канал PavlovskyNews пише, що «вбитий - відома особистість у злочинному світі». На каналі пишуть, що розстріляний був Олександр Мазур.