В окупованому Криму на пляжі обвалилася брила піску: постраждала пара

Обвал ґрунту стався, коли на пляжі відпочивали люди

У окупованому Криму, у Любимівці, на «дикому» пляжі стався обвал ґрунту. Двох постраждалих в результаті інциденту госпіталізували до Севастополя. Вони у важкому стані, одному роблять операцію, передає «Країна».

Повідомляється про обвал двадцятитонної брили. Постраждалі чоловік та жінка були під береговим уступом.

«До кінця року за участю нашого гідрофізичного інституту комплексна робота з обстеження берега буде завершена, фахівці дадуть рекомендації, що робити, в тому числі і в частині узбережжя в Андріївському муніципальному окрузі, Качі і всього узбережжі на Північній стороні. Після того, як ці рекомендації дадуть, будемо планувати роботи», – сказав т.зв. «Губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв.

За словами чиновників окупаційної влади, в Севастополі 30 офіційних пляжів, де дозволено купатися. Той, на якому стався обвал, до них не належить.

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