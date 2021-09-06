  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    В окупованому Криму на пляжі обвалилася брила піску: постраждала пара

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Люди травмувалися на&nbsp;&laquo;дикому&raquo; пляжі - В окупованому Криму на пляжі обвалилася брила піску: постраждала пара
    Люди травмувалися на «дикому» пляжі
    Фото з відкритих джерел

    Обвал ґрунту стався, коли на пляжі відпочивали люди

    У окупованому Криму, у Любимівці, на «дикому» пляжі стався обвал ґрунту. Двох постраждалих в результаті інциденту госпіталізували до Севастополя. Вони у важкому стані, одному роблять операцію, передає «Країна».

    Повідомляється про обвал двадцятитонної брили. Постраждалі чоловік та жінка були під береговим уступом.

    «До кінця року за участю нашого гідрофізичного інституту комплексна робота з обстеження берега буде завершена, фахівці дадуть рекомендації, що робити, в тому числі і в частині узбережжя в Андріївському муніципальному окрузі, Качі і всього узбережжі на Північній стороні. Після того, як ці рекомендації дадуть, будемо планувати роботи», – сказав т.зв. «Губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв.

    За словами чиновників окупаційної влади, в Севастополі 30 офіційних пляжів, де дозволено купатися. Той, на якому стався обвал, до них не належить.

    Читайте також:
    Теги: Крим пляжі жінка чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В окупованому Криму на пляжі обвалилася брила піску: постраждала пара