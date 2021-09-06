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    Утримували в наручниках із мішком на голові: Чубаров про затримання заступника голови Меджлісу

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    Наріман Джеляль&nbsp;відкинув висунуті йому російськими окупантам звинувачення - Утримували в наручниках із мішком на голові: Чубаров про затримання заступника голови Меджлісу
    Наріман Джеляль відкинув висунуті йому російськими окупантам звинувачення
    Фото facebook.com/dogrujol

    Наріману Джелялю висунули підозру в диверсії, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років

    Затриманого в окупованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля утримували у наручниках, з мішком на голові, а після висунули підозру в диверсії. Про це повідомив глава Меджлісу Рефат Чубаров у Facebook в неділю, 5 вересня.

    «За повідомленням адвоката, затриманий вчора вранці і вивезений в невідомому напрямку ФСБ-шниками перший заступник Голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов з моменту затримання і до пізнього вечора утримувався в невідомому йому приміщенні – в наручниках, з мішком на голові, під жорстким психологічним тиском» , – написав він.

    Також Чубаров повідомив, що Наріману Джелялю висунули підозру в диверсії, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.

    «Крім Нарімана Джеляля, як випливає з відомостей, що надходять з Криму, підозри за статтею 281 Диверсія КК РФ також пред'явлені двоюрідним братам Ахтемову Азізу і Ахтемову Асану. Відомо, що Наріман Джеляль відкинув висунуті йому російськими окупантам сфабриковані і вигадані підозри в нібито скоєння ним злочину і відмовився сьогодні брати участь в будь-яких слідчих заходах», – зазначив Чубаров.

    За його словами, у понеділок, 6 вересня, в Сімферополі відбудуться «суди» щодо визначення запобіжного заходу Наріману Джелялю, а також іншим затриманим 3-4 вересня кримським татарам: Азізу Ахтемову, Асану Ахтемову, Ельдару Одаманову, Шевкету Усеїнову.

    Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джепарова розповіла, що до Нарімана Джеляла й Азіза та Асана Ахметових не впустили адвокатів, коли ті нарешті змогли знайти арештованих. А також затриманих катували: до них застосовуються незаконні методи слідства, психологічний і фізичний тиск.

    Нагадаємо, затримання у Криму відбулися 3 і 4 вересня.

    Також 4 вересня, у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».

    Раніше повідомлялося, що в окупованому Сімферополі співробітники ФСБ викрали кримського татарина Ельдара Одаманова. Це сталося після обшуків в його будинку.

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    Теги: Крим Рефат Чубаров Меджліс
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    Утримували в наручниках із мішком на голові: Чубаров про затримання заступника голови Меджлісу