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У Криму окупанти провели облави в пошуках партизан

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Криму окупанти провели облави в пошуках партизан
Найчастіше окупанти проводять обшуки кримських татар
фото ілюстративне

У Криму зростає невдоволення населення діями окупантів

В окупованому Криму ворог продовжує посилювати заходи щодо виявлення членів українського підпілля. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, на півострові окупанти провели обшуки квартир тих, кого вони підозрюють у «нелояльності». Обшуки проводили, в тому числі, без присутності господарів.

Також на вулицях кримських міст почастішали випадки вибіркових перевірок.

Зауважимо, в Криму зростає невдоволення населення через проведення представниками окупаційних адміністрацій активної мобілізаційної кампанії.

Раніше в Криму росіяни встановили додаткові камери стеження аби виявити партизан. Це стало реакцією на успішні дії місцевих партизан, зокрема з руху «Атеш».

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня у тимчасово окупованому Криму окупаційна влада повідомила про нібито атаку на Севастополь. Чорноморський флот РФ відбиває атаку надводних безпілотників на місто.

22 квітня у Криму теж прогриміли вибухи. Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив про роботу ППО.

ЗСУ заявили, що росіянам, які живуть і відпочивають в анексованому Криму, слід звикати до повітряної тривоги та готуватися до «сезону бавовни».

Теги: Крим окупанти обшук партизани

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