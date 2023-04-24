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Окупаційна влада заявила про атаку безпілотників на Севастополь

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупаційна влада заявила про атаку безпілотників на Севастополь
За повідомленням російської сторони, один надводний дрон знищили сили протипідводно-диверсійного забезпечення РФ, а другий вибухнув сам
фото: DW (ілюстративне)

Чорноморський флот РФ нібито відбивав атаку надводних українських дронів

У тимчасово окупованому Криму окупаційна влада повідомила про нібито атаку на Севастополь. Чорноморський флот РФ відбиває атаку надводних безпілотників на місто. Про це в ніч проти 24 квітня заявив так званий «губернатор Севастополя» Михайло Развожаєв.

«Наш флот зараз відбиває атаку надводних безпілотників на зовнішньому рейді. Усі служби міста перебувають у готовності. Зберігаємо спокій», – написав він.

Згодом він додав, що атака на Севастополь почалася нібито о 3:30 ранку 24 квітня.
 
«Ситуація зараз: один надводний дрон знищили сили протипідводно-диверсійного забезпечення, другий вибухнув сам. Усе сталося на зовнішньому рейді, жодних об'єктів не пошкоджено», – заявив Развожаєв.
 
Нині, за його словами, у місті вже тихо, однак усі сили та служби перебувають у стані бойової готовності.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Севастополі в Криму вночі 22 березня пролунали вибухи. Після цього зникла електрика в районі Південної бухти. Гучні вибухи тривали приблизно з 03.40 до 06:23. Місцеві пабліки писали про ймовірну атаку морськими та повітряними безпілотниками. Згодом глава російської окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що від вибухів знищених безпілотників у будинках на вул. Леніна 2, у будинку Москви повибивало шибки.

Теги: Севастополь окупанти безпілотник Крим

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