Окупаційна влада заявила про атаку безпілотників на Севастополь

За повідомленням російської сторони, один надводний дрон знищили сили протипідводно-диверсійного забезпечення РФ, а другий вибухнув сам

Чорноморський флот РФ нібито відбивав атаку надводних українських дронів

У тимчасово окупованому Криму окупаційна влада повідомила про нібито атаку на Севастополь. Чорноморський флот РФ відбиває атаку надводних безпілотників на місто. Про це в ніч проти 24 квітня заявив так званий «губернатор Севастополя» Михайло Развожаєв.

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«Наш флот зараз відбиває атаку надводних безпілотників на зовнішньому рейді. Усі служби міста перебувають у готовності. Зберігаємо спокій», – написав він.

Згодом він додав, що атака на Севастополь почалася нібито о 3:30 ранку 24 квітня.



«Ситуація зараз: один надводний дрон знищили сили протипідводно-диверсійного забезпечення, другий вибухнув сам. Усе сталося на зовнішньому рейді, жодних об'єктів не пошкоджено», – заявив Развожаєв.



Нині, за його словами, у місті вже тихо, однак усі сили та служби перебувають у стані бойової готовності.

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Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Севастополі в Криму вночі 22 березня пролунали вибухи. Після цього зникла електрика в районі Південної бухти. Гучні вибухи тривали приблизно з 03.40 до 06:23. Місцеві пабліки писали про ймовірну атаку морськими та повітряними безпілотниками. Згодом глава російської окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що від вибухів знищених безпілотників у будинках на вул. Леніна 2, у будинку Москви повибивало шибки.