В очікуванні контрнаступу: стало відомо, кого Росія кине на оборону окупованого Криму

Крим окупований Росією з 2014 року

РФ планує перемістити 400 строковиків на оборонні позиції в районі населеного пункту Володимирівка у Криму

Росія готує оборонні позиції в тимчасово окупованому Криму і збирається перекинути туди близько 400 військовослужбовців строкової служби. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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За даними Генштабу, у населеному пункті Ізюмівка у Криму близько 400 військовослужбовців строкової служби російських окупаційних військ розквартировані на базі відпочинку «Долина Скіфів». Саме їх керівництво військ РФ планує перемістити на оборонні позиції в районі населеного пункту Володимирівка у Криму.

Генштаб також повідомляє, що у підрозділах російського «добровольчого» формування «Невський», які беруть участь в бойових діях на Донеччині, російські військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану. «Встановлено, що основними чинниками цього є великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами, невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат», - йдеться у зведенні.

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Збільшується кількість охочих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до РФ.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна використовуватиме будь-яке незаборонене міжнародними законами озброєння для звільнення тимчасово окупованого Криму.

Раніше повідомлялося, що росіяни масово закривають пляжі в окупованому Криму.

Крім того, налякана ймовірним контрнаступом ЗСУ, окупаційна влада Криму відмовилась від проведення святкового параду та скасувала усі заходи до 9 травня.