Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В очікуванні контрнаступу: стало відомо, кого Росія кине на оборону окупованого Криму

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В очікуванні контрнаступу: стало відомо, кого Росія кине на оборону окупованого Криму
Крим окупований Росією з 2014 року
фото з відкритих джерел

РФ планує перемістити 400 строковиків на оборонні позиції в районі населеного пункту Володимирівка у Криму

Росія готує оборонні позиції в тимчасово окупованому Криму і збирається перекинути туди близько 400 військовослужбовців строкової служби. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, у населеному пункті Ізюмівка у Криму близько 400 військовослужбовців строкової служби російських окупаційних військ розквартировані на базі відпочинку «Долина Скіфів». Саме їх керівництво військ РФ планує перемістити на оборонні позиції в районі населеного пункту Володимирівка у Криму.

Генштаб також повідомляє, що у підрозділах російського «добровольчого» формування «Невський», які беруть участь в бойових діях на Донеччині, російські військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану. «Встановлено, що основними чинниками цього є великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами, невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат», - йдеться у зведенні.

Збільшується кількість охочих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до РФ.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна використовуватиме будь-яке незаборонене міжнародними законами озброєння для звільнення тимчасово окупованого Криму

Раніше повідомлялося, що росіяни масово закривають пляжі в окупованому Криму.

Крім того, налякана ймовірним контрнаступом ЗСУ, окупаційна влада Криму відмовилась від проведення святкового параду та скасувала усі заходи до 9 травня. 

Теги: війна окупанти росія Крим

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Криму поблизу скупчення російської техніки пролунали вибухи
У Криму поблизу скупчення російської техніки пролунали вибухи
13 квiтня, 13:32
Окупанти в паніці скасували парад на 9 травня в Криму
Данілов розповів, яку зброю застосує Україна для звільнення Криму
14 квiтня, 16:14
Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер
Україна вже зараз може ізолювати Крим від Росії, вдаривши по Керченському мосту – Волкер
17 квiтня, 13:42

Події в Україні

В очікуванні контрнаступу: стало відомо, кого Росія кине на оборону окупованого Криму
В очікуванні контрнаступу: стало відомо, кого Росія кине на оборону окупованого Криму
На окупованих територіях росіяни ввели в шкільну програму з історії новий розділ
На окупованих територіях росіяни ввели в шкільну програму з історії новий розділ
Запуск ворожих дронів та причина спалаху в небі над Києвом: головне за ніч
Запуск ворожих дронів та причина спалаху в небі над Києвом: головне за ніч
Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося збити минулої доби
Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося збити минулої доби
ЗМІ повідомили, хто стане новим послом ЄС в Україні
ЗМІ повідомили, хто стане новим послом ЄС в Україні
Міндовкілля вказало, скільком видам тварин загрожує вимирання через вторгнення Росії
Міндовкілля вказало, скільком видам тварин загрожує вимирання через вторгнення Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Повітряні сили пояснили, чому Росія призупинила масовані атаки по Україні
45K
Яким буде результат українського контрнаступу: прогноз ексдиректора ЦРУ
43K
Духовенство Московського патріархату в Україні готове присягнути Варфоломію. Чому це не вихід?
14K
Скільки київських церков Московського патріархату перейшло до ПЦУ? Сумна статистика
12K
Окупанти запустили «Шахеди». У кількох областях оголошена повітряна тривога
12K
Вночі на Землю впаде 270-кілограмовий супутник NASA

Новини

День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
Вчора, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
Вчора, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
Вчора, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
Вчора, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
Вчора, 01:12
«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!» – звернення Зеленського (відео)
18 квiтня, 23:00

Прес-релізи

Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
19 квiтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту