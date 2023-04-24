ЗСУ оголосили початок «сезону бавовни» у Криму

Росіянам, які живуть і відпочивають в анексованому Криму, слід звикати до повітряної тривоги та готуватися до «сезону бавовни». Про це сказала керівниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Вона заявила, що цьогорічний теплий період року в Криму оголошується «сезоном бавовни, а не просто курорту».

Коментуючи спорудження окопів на піщаних пляжах у західній частині Криму, Гуменюк сказала: «Думаю, що до пляжів у них просто справи не дійдуть. Вони вже там награлися в пісочку. На цьому їх ігри й закінчаться».

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Нагадаємо, у звіті за 22 квітня аналітики Інституту вивчення війни вперше визнали територію на східному березі Дніпра на Херсонщині підконтрольною Україні. В ISW зазначили, що російські військові блогери надали достатньо геолокаційних кадрів і текстових звітів, які підтверджують, що українські сили зайняли позиції на східному березі Херсонської області.

Гуменюк не підтвердила і не спростувала інформацію про ймовірну висадку ЗСУ на лівому березі поблизу Херсона.

У ніч на 24 квітня у тимчасово окупованому Криму окупаційна влада повідомила про нібито атаку на Севастополь. Чорноморський флот РФ відбиває атаку надводних безпілотників на місто.

22 квітня у Криму теж прогриміли вибухи. Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив про роботу ППО.