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У Криму прогриміли вибухи: окупанти назвали причину

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Криму прогриміли вибухи: окупанти назвали причину
У небі над окупованим Кримом працювала російська ППО
фото із соцмережі

Гучні вибухи чули мешканці Ленінського району Криму

У суботу, 22 квітня, у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Про них повідомили місцеві телеграм-канали.

Так, гучні вибухи чули мешканці Ленінського району та найближчих районів.

Повідомляється, що нібито спрацювала система ППО. «Попередньо, двома виходами було збито ворожий об'єкт над Азовським морем», – інформують телеграм-канали.

За їхніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

Також про роботу ППО повідомив голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

«У небі над Кримом відпрацювали сили ППО. Пошкоджень та постраждалих немає. Прошу всіх дотримуватися спокою та довіряти лише перевіреним джерелам інформації», – написав він у своєму телеграмі.

У Криму прогриміли вибухи: окупанти назвали причину фото 1

Як повідомлялося, вранці 22 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів вибух.

Теги: Крим вибух війна

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