У Кривому Розі під час пожежі в будинку постраждали діти
Рятувальникам вдалось вчасно знайти та врятувати 77-річну жінку
Вночі, 28 листопада, у Кривому Розі спалахнула пожежа – у приватному будинку перебувало двоє дітей.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Під час пожежі в одноповерховому приватному будинку постраждало двоє дітей, їм вдалось врятуватись самостійно ще до прибуття рятувальників.
На місце прибула «швидка», медики госпіталізували 16-річну дівчину з попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння, опіки рук та голови 1-2 ступеня» та 4-річного хлопчика з попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння», їх доставили до однієї із лікарень міста.
Фото ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області
У будинку, також, знаходилась 77-річна жінка, рятувальникам вдалось вчасно її знайти та врятувати з палаючого будинку.
Нагадаємо, у четвер, 26 листопада, у с. Воропаїв Вишгородського району Київщини сталася пожежа у приватному будинку. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району. Тіла трьох чоловіків виявили рятувальники під час ліквідації загоряння.