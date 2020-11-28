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    Події в Україні

    У Кривому Розі під час пожежі в будинку постраждали діти

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    Під час пожежі в одноповерховому приватному будинку постраждало двоє дітей - У Кривому Розі під час пожежі в будинку постраждали діти
    Під час пожежі в одноповерховому приватному будинку постраждало двоє дітей
    Фото ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

    Рятувальникам вдалось вчасно знайти та врятувати 77-річну жінку

    Вночі, 28 листопада, у Кривому Розі спалахнула пожежа – у приватному будинку перебувало двоє дітей.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Під час пожежі в одноповерховому приватному будинку постраждало двоє дітей, їм вдалось врятуватись самостійно ще до прибуття рятувальників.

    На місце прибула «швидка», медики госпіталізували 16-річну дівчину з попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння, опіки рук та голови 1-2 ступеня» та 4-річного хлопчика з попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння», їх доставили до однієї із лікарень міста.

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    Фото ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

    У будинку, також, знаходилась 77-річна жінка, рятувальникам вдалось вчасно її знайти та врятувати з палаючого будинку.

    Нагадаємо, у четвер, 26 листопада, у с. Воропаїв Вишгородського району Київщини сталася пожежа у приватному будинку. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району. Тіла трьох чоловіків виявили рятувальники під час ліквідації загоряння.

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    Теги: пожежа ДСНС діти отруєння Кривий Ріг рятувальники
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