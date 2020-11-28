У Кривому Розі під час пожежі в будинку постраждали діти

Під час пожежі в одноповерховому приватному будинку постраждало двоє дітей

Рятувальникам вдалось вчасно знайти та врятувати 77-річну жінку

Вночі, 28 листопада, у Кривому Розі спалахнула пожежа – у приватному будинку перебувало двоє дітей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Під час пожежі в одноповерховому приватному будинку постраждало двоє дітей, їм вдалось врятуватись самостійно ще до прибуття рятувальників.

На місце прибула «швидка», медики госпіталізували 16-річну дівчину з попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння, опіки рук та голови 1-2 ступеня» та 4-річного хлопчика з попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння», їх доставили до однієї із лікарень міста.

Фото ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

У будинку, також, знаходилась 77-річна жінка, рятувальникам вдалось вчасно її знайти та врятувати з палаючого будинку.

Нагадаємо, у четвер, 26 листопада, у с. Воропаїв Вишгородського району Київщини сталася пожежа у приватному будинку. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району. Тіла трьох чоловіків виявили рятувальники під час ліквідації загоряння.

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