«Співай. Танцюй. Твори»: телеканал «Київ» запускає нове талант-шоу

Планується, що дитяче талант-шоу буде постійним на телеканалі «Київ»

Перших учасників проєкту можна буде побачити в ефірі телеканалу вже на початку грудня

Телеканал «Київ» запускає проєкт «Співай. Танцюй. Твори», у якому можуть брати участь діти різного віку з абсолютно різними талантами: спів, танець, малювання картин та ін.

Не потрібно буде в епідеміологічно небезпечний час їхати в студію і хвилюватися, стоячи під сценою, як це відбувається в подібних шоу. На телеканалі пропонують просто надсилати відеозапис свого номера, який будуть показувати в ефірі кілька разів протягом дня. Причому один день - один учасник. Таким чином до кінця місяця буде зібрано певну кількість номерів, які потім об'єднають у великий показ.

Вибирати переможців буде почесне журі, до якого увійшли заслужений артист України, ексучасник групи «МенСаунд» Володимир Трач, відомий хореограф Сергій Костецький, популярна актриса Ольга Атанасова.

Продюсер проєкту «Співай. Танцюй. Твори» - керівниця Служби виробництва власних програм телеканалу «Київ» Олена Яструбенко.

Перших учасників можна буде побачити в ефірі телеканалу «Київ» уже на початку грудня. Передбачається, що дитяче талант-шоу буде постійним і в кінці наступного року виступатимуть переможці кожного місяця.

На каналі також сподіваються, що в проєкті захочуть взяти участь не тільки жителі Києва та області, а й інших регіонів країни.

Відео можна надсилати на адресу: [email protected]

До відео потрібно додати фото дитини, вік і короткий опис її захоплень.