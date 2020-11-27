У Києві сталася серйозна пожежа: горіла приватна садиба (фото)

Під час гасіння пожежі рятувальники винесли з будинку чотири газових балони

Сьогодні, 27 листопада, виникла пожежа у приватному будинку на вул. Пржевальського у Солом’янському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 9:56.

На місце події прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Бійці встановили, що на території приватної садиби горить дах 3-поверхового житлового будинку, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Під час гасіння пожежі було винесено 4 газових балони, чим попереджено можливий вибух. Існувала загроза розповсюдження вогню на поруч розташовані будівлі.

Об 11:03 пожежу локалізовано на площі 200 кв. м та об 11:30 – ліквідовано.

На місці задіяно 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 38 чоловік особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.