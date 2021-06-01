В Одесі репер порізав пластичного хірурга через жінку. Останній в комі (відео 18+)

Медики госпіталізували постраждалого з проникаючим пораненням черевної та плевральної порожнини

В Одесі чоловіки влаштували бійку, яка переросла в різанину. Згодом 36-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані. ЗМІ пишуть, що потерпілим є відомий одеський хірург, а завдав 13 ударів ножем репер Logas. Їх конфлікт трапився через жінку медика. Про це повідомляє пресслужба поліція Одещини.

Бійку влаштували на вулиці Промисловій 30 травня. Репера затримали приблизно за годину після цього.

Медики госпіталізували постраждалого з проникаючим пораненням черевної та плевральної порожнини. На встановлення ж особи зловмисника та його пошуки поліцейським знадобилася година.

«Фігуранта затримали в процесуальному порядку та оголосили йому підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років», - розповіла т.в.о. заступника начальника слідчого відділу відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Анастасія Черненко.

В мережі очевидці написали, що дружина пластичного хірурга зателефонувала коханцю-реперу та сказала, що Синовець її б'є. Після цього вона поїхала до мами. Туди заявився її чоловік, який почав буянити.

Згодом до будинку приїхав репер і між чоловіками зав'язалася бійка. Коли хірург вже був побитим, почав погрожувати ножем. Однак його опонент також дістав ніж і почав завдавати удари.

Потерпілого госпіталізували з пробитими легенею, печінкою, шлунком і кишківником. Його оперувала бригада з 5 хірургів протягом 4 годин. Наразі чоловік перебуває в комі.

Тим часом, столичні оперативники затримали молодика, який побив чоловіка на будівельному майданчику на вулиці Дегтярівській у Києві.