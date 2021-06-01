Скандальна блогерка з друзями влаштувала погром у столичному готелі (відео 18+)

За фактом хуліганських дій у готелі поліція відкрила кримінальне провадження

Сьогодні, 1 червня, у готелі в Шевченківському районі столиці виник конфлікт. Виклик надійшов на спецлінію 102 надійшов виклик про конфлікт у готельному номері. На місце негайно прибув наряд патрульної поліції. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці з’ясували, що двоє хлопців та двоє дівчат, які тимчасово проживали у готельному номері, ймовірно, напідпитку, гучно себе поводили, пошкодили меблі. Свої дії вони знімали на відео та виклали у соцмережу.

У соцмережі повідомляють, що одна із дівчат – скандальна блогерка.

Увага! У відео присутня нецензурна лексика.

Наряд патрульної поліції доставив порушників до Шевченківського управління поліції. Це – кияни, 2000, 2001 та 2002 років народження.

У подальшому слідчо-оперативна група задокументувала факт пошкодження майна.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці готують порушникам повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, нещодавно у поїзді київського метрополітену молодь влаштувала вечірку з гучною музикою та танцями.

Раніше у соцмережу потрапило відео, на якому парубок з дівчиною під час поїздки у вагоні метро курять цигарки.

Згодом поліцейські столичної підземки встановили хлопця та дівчину, які курили у вагоні потягу метрополітену.