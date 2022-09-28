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Вночі окупанти тричі вдарили по Нікополю: деталі прильотів (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вночі окупанти тричі вдарили по Нікополю: деталі прильотів (фото)
У Нікополі понівечені понад десять багатоповерхових та приватних будинків
фото: Валентин Резніченко/Facebook

Мешканці Нікополя залишилися без світла та газу

Російські окупанти всю ніч тероризували Нікопольський район Дніпропетровщини «Градами» та важкою артилерією. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«По Нікополю ударили тричі. У місті понівечені понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, зупинка транспорту, газогони та 6 ліній електропередач», – розповів він.

Ворожі снаряди залишили без світла майже 8 тис. родин нікопольчан. Аварійні бригади енергетиків стануть до роботи щойно мине загроза нових обстрілів.

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У Марганецькій громаді наслідки атаки з’ясовуються. На місці працюють рятувальники та поліція.

Всюди минулося без постраждалих.

У Криворізькому районі напередодні увечері сили ППО збили російську ракету Х-59.

Нагадаємо, у ніч на 27 вересня під вогонь з майже 90 снарядів потрапили три громади Нікопольського району.

Теги: Дніпропетровщина окупанти росія війна Україна обстріл

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