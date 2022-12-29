У Кривому Розі священники Московської церкви працювали на Путіна: докази

Правоохоронці підтвердили факт роботи церковнослужителів на користь Росії та патріарха Кирила

У Кривому Розі в межах контррозвідувальних заходів на об'єктах Московської церкви правоохоронці підтвердили роботу церковнослужителів на користь Росії та предстоятеля Російської православної церкви Кирила. Про це повідомляють кореспонденти «Главкома».

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Правоохоронці виявили агітаційні матеріали, які прославляють Володимира Путіна, Кирила і «русскій мір». Зокрема знайдено книгу «Воссоединение Киевской митрополии с Русской православной церковью», «Россия встает из пепла: на пути к славянской державе» тощо. У виявленій літературі містяться традиційні пропагандистські тези про «один народ», що українці, росіяни й білоруси мають бути разом, що Росія проповідує істинну віру та традиції.

Правоохоронці зазначають, після численних перевірок об'єктів УПЦ МП в різних регіонах України вже не викликає сумнівів той факт, що дана церковна структура перебуває на службі Кремля для проведення підривної діяльності проти нашої держави.

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фото:glavcom.ua

Також сьогодні СБУ на Хмельниччині проводить безпекові заходи на семи об’єктах УПЦ (МП).

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала докази вини настоятеля парафії Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької церкви в антиукраїнській діяльності. Співробітники Служби безпеки України провели контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) на Сумщині.

Зазначимо, Конституційний суд визнав таким, що відповідає Конституції, закон, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії. Ухвалений закон зобов’язав релігійні об’єднання відображати належність до релігійної організації (об’єднання) за межами України, до якої вона входить, шляхом обов’язкового відтворення у своїй назві повної статутної назви такої релігійної організації.