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У Кривому Розі священники Московської церкви працювали на Путіна: докази

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Кривому Розі священники Московської церкви працювали на Путіна: докази
Правоохоронці виявили агітаційні матеріали, які прославляють Володимира Путіна, Кирила і «русскій мір»
фото:glavcom.ua

Правоохоронці підтвердили факт роботи церковнослужителів на користь Росії та патріарха Кирила

У Кривому Розі в межах контррозвідувальних заходів на об'єктах Московської церкви правоохоронці підтвердили роботу церковнослужителів на користь Росії та предстоятеля Російської православної церкви Кирила. Про це повідомляють кореспонденти «Главкома»

Правоохоронці виявили агітаційні матеріали, які прославляють Володимира Путіна, Кирила і «русскій мір». Зокрема знайдено книгу «Воссоединение Киевской митрополии с Русской православной церковью», «Россия встает из пепла: на пути к славянской державе» тощо. У виявленій літературі містяться традиційні пропагандистські тези про «один народ», що українці, росіяни й білоруси мають бути разом, що Росія проповідує істинну віру та традиції. 

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Правоохоронці зазначають, після численних перевірок об'єктів УПЦ МП в різних регіонах України вже не викликає сумнівів той факт, що дана церковна структура перебуває на службі Кремля для проведення підривної діяльності проти нашої держави.

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фото:glavcom.ua

Також сьогодні СБУ на Хмельниччині проводить безпекові заходи на семи об’єктах УПЦ (МП).

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала докази вини настоятеля парафії Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької церкви в антиукраїнській діяльності. Співробітники Служби безпеки України провели контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) на Сумщині.

Зазначимо, Конституційний суд визнав таким, що відповідає Конституції, закон, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії. Ухвалений закон зобов’язав релігійні об’єднання відображати належність до релігійної організації (об’єднання) за межами України, до якої вона входить, шляхом обов’язкового відтворення у своїй назві повної статутної назви такої релігійної організації. 

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Теги: пропаганда земля

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