Заперечував злочини РФ у Бучі: римо-католицький священник отримав підозру

У своїх «промовах» перед вірянами священник називав «постановкою» факти численних вбивств і катувань людей

Служба безпеки зібрала докази вини настоятеля парафії Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької церкви в антиукраїнській діяльності. Він публічно виправдовував збройну агресію РФ та заперечував воєнні злочини російських загарбників проти українців. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У своїх «промовах» перед вірянами священник називав «постановкою» факти численних вбивств і катувань людей рашистами у Бучі. Крім цього настоятель закликав не довіряти офіційній інформації українських державних установ та масмедіа про вчинені агресором воєнні злочини. А навпаки – агітував слухати лише його через те, що він нібито був на Київщині під час тимчасової окупації частини регіону.

Фігуранту справи повідомлено про підозру ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що CБУ навідалася у чоловічий монастир Московської церкви на Сумщині. Нагадаємо, настоятель Дубівського Свято-Ільїнського монастиря УПЦ МП на Закарпатті виявився громадянином Росії, який тривалий час перебував на території України незаконно.Тож міграційна служба примусово видворить священнослужителя на рідну землю в РФ.