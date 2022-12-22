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Заперечував злочини РФ у Бучі: римо-католицький священник отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Заперечував злочини РФ у Бучі: римо-католицький священник отримав підозру
Священник публічно виправдовував збройну агресію РФ
фото: пресслужба СБУ

У своїх «промовах» перед вірянами священник називав «постановкою» факти численних вбивств і катувань людей

Служба безпеки зібрала докази вини настоятеля парафії Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької церкви в антиукраїнській діяльності. Він публічно виправдовував збройну агресію РФ та заперечував воєнні злочини російських загарбників проти українців. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У своїх «промовах» перед вірянами священник називав «постановкою» факти численних вбивств і катувань людей рашистами у Бучі. Крім цього настоятель закликав не довіряти офіційній інформації українських державних установ та масмедіа про вчинені агресором воєнні злочини. А навпаки – агітував слухати лише його через те, що він нібито був на Київщині під час тимчасової окупації частини регіону.

Фігуранту справи повідомлено про підозру ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Раніше повідомлялося, що CБУ навідалася у чоловічий монастир Московської церкви на Сумщині. Нагадаємо, настоятель Дубівського Свято-Ільїнського монастиря УПЦ МП на Закарпатті виявився громадянином Росії, який тривалий час перебував на території України незаконно.Тож  міграційна служба  примусово видворить священнослужителя на рідну землю в РФ. 

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Теги: церква СБУ Буча розслідування свято Україна священник

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