У Кривому Розі завершено порятунок шахтарів після обстрілу

Усі 854 працівники піднято на поверхню

У Кривому Розі, де понад 800 шахтарів перебували під землею в момент російського удару, завершено рятувальну операцію. Працівників шахти піднято на поверхню. Про це повідомив керівник військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«До 2 години ночі завершено рятувальну операцію з підйому шахтарів. Усі 854 працівники піднято на поверхню», – написав голова ОВА.

Вілкул також повідомив, що триває ліквідація наслідків учорашнього ракетного удару. «О 04:40 вдалося відновити електропостачання в районі 17-го кварталу. Без електропостачання залишається 4319 абоненті району «старого «ПівнГЗК», роботи по відновленню електропостачання тривають. Водопостачання забезпечене на 100%», - написав голова військової адміністрації.

Вілкул повідомив, що вночі у Криворізькому районі ворог обстріляв із «Ураганів» Зеленодольську громаду. У селі Велика Костромка зруйновано спортивну залу ліцею. Без втрат.

Нагадаємо, 10 жовтня російські загарбники атакують Кривий Ріг на Дніпропетровщині іранськими безпілотниками. По області росіяни випустили 18 ракет, 5 з яких збили українські сили ППО. У Кривому Розі внаслідок ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури було порушено електро- та водопостачання деяких районів. Усього по Кривому Розі випустили три ракети, одну з яких збило ППО.