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В Україні повітряна тривога. Кривий Ріг зазнав ракетного удару

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні повітряна тривога. Кривий Ріг зазнав ракетного удару
фото: alerts.in.ua

У районі удару здіймається дим

Станом на 13 год. дня в одинадцяти областях України пролунала повітряна тривога. Наразі на карті тривог червоні Київська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Сумьска, Харківська, Дніпропетровська, Зарпорізька, Донецька та Луганська області.

Згодом стало відомо, що рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу, місто зазнає атак третій день поспіль. Голова ОВА Олександр Вілкул повідомив про ракетні удари у Кривому Розі. «Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі», – написав Вілкул.

Місцеві Telegram-канали публікують кадри з місця прильоту. У районі удару здіймається дим.

Нагадаємо, триває 205-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на зриві активних дій наших військ на окремих напрямках, утриманні тимчасово захоплених територій та спробах повної окупації Донецької області. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: тривога ворог рашисти місто

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