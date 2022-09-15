Кривий Ріг оговтується після удару по греблі

У районі продовжуються ремонтні роботи

Рівень води у затоплених районах Кривого Рогу знизився, продовжуються ремонтні роботи. Про це у Facebook повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За словами Лукашука, у центрально-міському районі у парку Мершавцева максимальний рівень води був 190 см, зараз – вже 172 см і продовжує зменшуватись.

В інших районах міста та Криворізького району, наприклад, у селах Латівка та Андріївка рівень падіння води вже сягає 50 см. «Вода сходить. Апокаліпсис скасовується», – написав Лукашук.

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Нагадаємо, 14 вересня під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. По місту вдарили вісім ракет. Також загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя.

Рівень води у Кривому Розі після ракетного удару піднявся приблизно на 2-3 метри. Швидкість течії річки значно збільшилась. У деяких місцях вода вже дісталася до домогосподарств.