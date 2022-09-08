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Атака на Кривий Ріг: стали відомі деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Кривий Ріг: стали відомі деталі
Ворог постійно обстрілює Кривий Ріг
фото з відкритих джерел

Сили протиповітряної оборони ракету знищили в повітрі

Сьогодні, 8 вересня, рашисти випустили ракету по Кривому Рогу з напрямку Азовського моря. Вона була збита силами ППО. Про це повідомляє оперативне угруповання військ «Каховка» в Facebook.

«Ворог атакував Криворізький район крилатою ракетою Х-59 класу «повітря-поверхня», випущеною Су-35 з напрямку Азовського моря. Силами протиповітряної оборони ракета знищена в повітрі», – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, удень 8 вересня рашисти вдарили ракетами по місту Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, триває 197-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. 

Теги: обстріл Кривий Ріг війна ракета

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