У Кропивницькому ураган зривав дахи з будинків та валив дерева (фото, відео)



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Наслідки урагану у Кропивницькому Фото: facebook.com/NazarenkoAV

Негода тривала не більше п’яти хвилин

Сьогодні, 17 жовтня, близько 14.30 у мікрорайоні Лелеківка, що у Кропивницькому пройшов ураган.

Як розповідають очевидці, все тривало не більше п’яти хвилин.

За цей час негода встигла зірвати дахи з будинків, пошкодити паркани, обірвало дроти, повалило дерева. Люди кажуть, це було схоже на смерч.

Так само негода зачепила і Балашівку.

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Про страшну негоду також повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко у фейсбуці.

«Страшну шкоду наробила сьогоднішня негода. Серйозно постраждав Кропивницький. Шквальний вітер зніс дахи, зірвав зовнішні конструкції на будівлях. Навіть зруйнував стіни в будинках! На гарячу лінію надходить багато дзвінків», – написав Назаренко.

Троє людей травмовані. Загиблих немає. На місце подій вже прибув міський голова Андрій Райкович. За його словами пошкоджені електродроти і газопровід. Найближчим часом проведуть у міськраді проведуть комісію з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Людям, яким немає де переночувати, запропонують заночувати в готелі «Турист». У свою чергу міський голова обіцяє допомогти фінансово подолати лихо. Наслідки негоди допоможе ліквідовувати ДСНС та Нацгвардія.

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