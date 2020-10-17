У Кропивницькому ураган зривав дахи з будинків та валив дерева (фото, відео)
Негода тривала не більше п’яти хвилин
Сьогодні, 17 жовтня, близько 14.30 у мікрорайоні Лелеківка, що у Кропивницькому пройшов ураган.
Як розповідають очевидці, все тривало не більше п’яти хвилин.
За цей час негода встигла зірвати дахи з будинків, пошкодити паркани, обірвало дроти, повалило дерева. Люди кажуть, це було схоже на смерч.
Так само негода зачепила і Балашівку.
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Про страшну негоду також повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко у фейсбуці.
«Страшну шкоду наробила сьогоднішня негода. Серйозно постраждав Кропивницький. Шквальний вітер зніс дахи, зірвав зовнішні конструкції на будівлях. Навіть зруйнував стіни в будинках! На гарячу лінію надходить багато дзвінків», – написав Назаренко.
Троє людей травмовані. Загиблих немає. На місце подій вже прибув міський голова Андрій Райкович. За його словами пошкоджені електродроти і газопровід. Найближчим часом проведуть у міськраді проведуть комісію з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Людям, яким немає де переночувати, запропонують заночувати в готелі «Турист». У свою чергу міський голова обіцяє допомогти фінансово подолати лихо. Наслідки негоди допоможе ліквідовувати ДСНС та Нацгвардія.
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