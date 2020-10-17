Через сильну зливу Київ знову «поплив»



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Київ, Теремки, вул.Лятошинського Фото Станіслава Груздева

Сильна злива затопила столицю

У суботу в Києві під час зливи утворився черговий потоп. У результаті стихії багато вулиць опинилися під водою.

Фото та відео репортаж оприлюднив «Главком».

Це Теремки, вул. Лятошинського. Київські дороги знову перетворились на ріки. Машини перетворилися в човни.

Фотографіями автівок, які мимоволі змушені були перетворитися на амфібії, прямуючи вулицями Києва, поділились кияни у соцмережах

«Друзі, ну, як ви там? Як бачимо, Київ знову поплив. Човни та гумові чоботи вже дістали?», - коментує негоду ресурс «Київ оперативний».

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