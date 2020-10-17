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    Через сильну зливу Київ знову «поплив»

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    <span>Київ, Теремки, вул.Лятошинського</span> - Через сильну зливу Київ знову «поплив»
    Київ, Теремки, вул.Лятошинського
    Фото Станіслава Груздева

    Сильна злива затопила столицю

    У суботу в Києві під час зливи утворився черговий потоп. У результаті стихії багато вулиць опинилися під водою.

    Фото та відео репортаж оприлюднив «Главком».

    Це Теремки, вул. Лятошинського. Київські дороги знову перетворились на ріки. Машини перетворилися в човни.

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    Через сильну зливу Київ знову «поплив»
    Через сильну зливу Київ знову «поплив»
    Через сильну зливу Київ знову «поплив»
    Через сильну зливу Київ знову «поплив»
    Через сильну зливу Київ знову «поплив»
    Через сильну зливу Київ знову «поплив»
    Фото Станіслава Груздева

    Фотографіями автівок, які мимоволі змушені були перетворитися на амфібії, прямуючи вулицями Києва, поділились кияни у соцмережах

    «Друзі, ну, як ви там? Як бачимо, Київ знову поплив. Човни та гумові чоботи вже дістали?», - коментує негоду ресурс «Київ оперативний».

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