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    Події в Україні

    На Харківщині під час пожежі у багатоповерхівці загинув чоловік

    • Розсилка
    На Харківщині під час пожежі у багатоповерхівці загинув чоловік
    Фото пресслужби ДСНС у Харківській області

    На верхньому п’ятому поверсі в одній з квартир горіли домашні речі

    У Харківській області чоловік палив у квартирі і через необережність сталася пожежа. Жителів п’ятиповерхівки вивели на свіже повітря, власника помешкання виявили мертвим. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Харківській області.

    «16 жовтня о 19:09 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловій п’ятиповерхівці, що на вул. Софійській, 2а у м. Ізюм Ізюмського району Харківської області», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що на верхньому п’ятому поверсі в одній з квартир горіли домашні речі на площі близько 3 кв.м. Відбулось сильне задимлення сходового маршу. Існувала загроза отруєння мешканців всього під’їзду продуктами горіння, тож під наглядом вогнеборців на свіже повітря виведено 15 осіб.

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    «О 19:51 вогонь локалізували, о 20:20 – повністю ліквідували. Під час гасіння вогню в осередку пожежі виявлено тіло загиблого 58-річного господаря оселі. За попередніми даними загоряння виникло через власну необережність загиблого під час паління», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у четвер, 15 жовтня, в озері «Жандарка» в Дарницькому районі столиці було виявлено тіло людини. Тіло жінки виявили перехожі і повідомили рятувальній службі.

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