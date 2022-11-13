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У Куп’янському районі ексгумували тіла семи загиблих (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Куп’янському районі ексгумували тіла семи загиблих (фото)
У Куп’янському районі за тиждень ексгумували сім тіл загиблих
фото: Сергій Болвін

Всі особи загинули під час російської окупації від обстрілів військовослужбовців РФ

Правоохоронцям у Куп'янському районі вдалося за тиждень ексгумувати тіла семи осіб. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

«Вчора було ексгумовано двох вбитих, загалом за останній тиждень 7 тіл – усі загинули під час окупації від обстрілів російських військовослужбовців», – йдеться у повідомленні.

За інформацією поліцейського, 16-річний підліток з Куп’янську у вересні пішов гуляти з друзями та потрапив під обстріл та загинув. Також 50-річний мешканець села Кучерівка після обстрілів вийшов забити вікна свого будинку, але почався ще один обстріл – і чоловік загинув.

«Жахлива статистика. За кожною такою подією понівечена доля родичів та близьких. Горе, що прийшло з Росії», – заявив Болвінов.

Всього з 7 вересня на деокупованих територіях Харківської області поліцією виявлено 651 тіл громадян, з яких 258 жінки, 343 чоловіки, 20 дітей та 30 неідентифікованих осіб.

У Куп’янському районі ексгумували тіла семи загиблих (фото) фото 1
У Куп’янському районі ексгумували тіла семи загиблих (фото) фото 2

Нагадаємо, слідчі поліції завершили ексгумацію на місці масового захоронення військових Збройних сил України в Лимані на Донеччині.

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Теги: ексгумація обстріл Харківщина

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