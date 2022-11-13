У Куп’янському районі ексгумували тіла семи загиблих (фото)
Всі особи загинули під час російської окупації від обстрілів військовослужбовців РФ
Правоохоронцям у Куп'янському районі вдалося за тиждень ексгумувати тіла семи осіб. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
«Вчора було ексгумовано двох вбитих, загалом за останній тиждень 7 тіл – усі загинули під час окупації від обстрілів російських військовослужбовців», – йдеться у повідомленні.
За інформацією поліцейського, 16-річний підліток з Куп’янську у вересні пішов гуляти з друзями та потрапив під обстріл та загинув. Також 50-річний мешканець села Кучерівка після обстрілів вийшов забити вікна свого будинку, але почався ще один обстріл – і чоловік загинув.
«Жахлива статистика. За кожною такою подією понівечена доля родичів та близьких. Горе, що прийшло з Росії», – заявив Болвінов.
Всього з 7 вересня на деокупованих територіях Харківської області поліцією виявлено 651 тіл громадян, з яких 258 жінки, 343 чоловіки, 20 дітей та 30 неідентифікованих осіб.
Нагадаємо, слідчі поліції завершили ексгумацію на місці масового захоронення військових Збройних сил України в Лимані на Донеччині.
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