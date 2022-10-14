У Лимані завершено ексгумацію тіл на місці масового захоронення військових (фото)

За добу поліція отримала інформацію про ще чотири місця поховання

Тіла військових спрямовано до моргу і після встановлення причин смерті буде передано рідним для поховання

Слідчі поліції завершили ексгумацію на місці масового захоронення військових Збройних сил України в Лимані на Донеччині. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Поліція вилучила з братської могили тіла 34 українських захисників. Тривають роботи з ексгумації ще понад 120 цивільних. Поліція встановлює обставини смерті кожної людини», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тіла військових спрямовано до моргу. Після ідентифікації та встановлення причин смерті загиблих буде передано рідним для поховання.

Загалом з 29 вересня до сьогодні поліція виявила у визволених населених пунктах тіла 144 людей, які загинули під час окупації. З них 108 тіл було ексгумовано зі стихійних поховань, решту знайдено в будівлях і на вулицях. 85 загиблих – це цивільні мешканці, частина з них має ознаки насильницької смерті, зокрема осколкові поранення.

«Поліцейські ретельно з’ясовують обставини смерті кожної людини. На сьогодні відібрано 44 зразки ДНК для проведення молекулярно-генетичної експертизи. Наразі поліцейськими встановлено 35 поховань на деокупованій території. За добу поліція отримала інформацію про ще чотири місця поховання», – додали в поліції.

Нагадаємо, ДБР виявило під Лиманом штаб окупантів із важливою документацією. У Лимані виявлено понад 50 поховань закатованих українців.

До слова, українські захисники офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом Донецької області. Про звільнення Лимана стало відомо 2 жовтня.