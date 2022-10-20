Ексгумація тіл у деокупованому Лимані. Правоохоронці назвали кількість загиблих (фото)
Поліція продовжує щодня отримувати відомості від місцевих жителів про похованих чи зниклих людей
Правоохоронці виявила в де окупованому Лимані тіла 111 цивільних та 35 військових ЗСУ, які були поховані у різних локаціях: в одній – мирні жителі, в іншій – українські захисники. Ексгумацію на місці найбільшого масового поховання в Лимані завершено, повідомляє Головне управління Нацполіції у Донецькій області.
Загалом на території деокупованих населених пунктів північної частини Донецької області було виявлено 166 убитих, серед яких п'ятеро дітей, які лежали в 58 стихійних похованнях, з них 25 – у самому Лимані. Однак поліція продовжує щодня отримувати відомості від місцевих жителів про похованих чи зниклих людей.
За даними попереднього огляду, люди загинули від мінно-вибухових та осколкових поранень внаслідок обстрілу російського агресора, а також насильницьких дій. Точніші відомості будуть оприлюднені після закінчення ретельних судово-медичних експертиз та встановлення, по можливості, особистостей загиблих.
Нагадаємо, за повідомленням голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, російські загарбники намагаються організувати новий наступ на звільнений Лиман Донецької області.
Як повідомлялося, у нещодавно звільненому від рашистів Лимані на Донеччині виявлено тіла ще сімох мирних жителів, які загинули під час окупації міста російськими загарбниками.
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