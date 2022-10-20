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Ексгумація тіл у деокупованому Лимані. Правоохоронці назвали кількість загиблих (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ексгумація тіл у деокупованому Лимані. Правоохоронці назвали кількість загиблих (фото)
Ексгумацію на місці найбільшого масового поховання в Лимані завершено
фото: Нацполіція у Донецькій області

Поліція продовжує щодня отримувати відомості від місцевих жителів про похованих чи зниклих людей

Правоохоронці виявила в де окупованому Лимані тіла 111 цивільних та 35 військових ЗСУ, які були поховані у різних локаціях: в одній – мирні жителі, в іншій – українські захисники. Ексгумацію на місці найбільшого масового поховання в Лимані завершено, повідомляє Головне управління Нацполіції у Донецькій області.

Загалом на території деокупованих населених пунктів північної частини Донецької області було виявлено 166 убитих, серед яких п'ятеро дітей, які лежали в 58 стихійних похованнях, з них 25 – у самому Лимані. Однак поліція продовжує щодня отримувати відомості від місцевих жителів про похованих чи зниклих людей.

За даними попереднього огляду, люди загинули від мінно-вибухових та осколкових поранень внаслідок обстрілу російського агресора, а також насильницьких дій. Точніші відомості будуть оприлюднені після закінчення ретельних судово-медичних експертиз та встановлення, по можливості, особистостей загиблих.

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Нагадаємо, за повідомленням голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, російські загарбники намагаються організувати новий наступ на звільнений Лиман Донецької області.

Як повідомлялося, у нещодавно звільненому від рашистів Лимані на Донеччині виявлено тіла ще сімох мирних жителів, які загинули під час окупації міста російськими загарбниками.

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Теги: Лиман наступ поліція поховання рашисти Донеччина ЗМІ

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