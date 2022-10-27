Мати поховала хлопчика на подвір'ї: результати ексгумації в Лимані

Діти були похоронені на масовому похованні, яке знайшли після звільнення міста

На деокупованих територіях Донеччини продовжується ексгумація. Зокрема поліція провела експертизи та зібрала дані про причини смерті чотирьох з п'яти дітей, які загинули під час окупації Лиману. Ці діти були похоронені на масовому похованні, яке знайшли після звільнення міста. Про це повідомила пресофіцер поліції Донеччини Олександра Гаврилко.

«Проведення експертиз дуже тривалий процес. Всі групи перевантажені через велику кількість аналізів. Всього було п'ять дітей, чотири на масовому поховані в Лимані, ще одного хлопчика також в Лимані ексгумували у подвір'ї», – зазначила Гаврилко.

За словами Гаврилко, хлопчика (2012 року народження) та дівчину (2008 року народження) з однієї родини, їх завалило стіною в результаті обстрілу. Поліція має покази свідків, що діти були вдома під час обстрілу.

Інші дві дівчинки (2019 та 2021 років народження) померли від осколкових поранень голови.

Гаврилко додала, щодо п'ятої дитини – хлопчика, якого на подвір'ї поховала мати, – наразі висновок експертизи не готовий.

Раніше повідомлялося, що слідчі поліції завершили ексгумацію на місці масового захоронення військових Збройних сил України в Лимані на Донеччині.