Україна дала дозвіл на ексгумацію поляків, убитих УПА – МЗС Польщі

Польське МЗС заявляє, що дозвіл на ексгумацію – це знаковий жест з боку України

Українська влада погодилася на початок пошуково-ексгумаційних робіт на могилах поляків, убитих Українською повстанською армією (УПА) в лютому 1945 року в містечку Пузники на Поділлі. Про це повідомили у фонді «Свобода і демократія» та міністерстві закордонних справ Польщі, повідомляє RMF24.

Заступник глави МЗС Польщі Мартін Пшидач заявив, що це «крок у дуже хорошому напрямку, який показує, що послідовний діалог і співпраця можуть привести до ухвалення навіть таких складних рішень».

«Українська сторона офіційно поінформувала нас нотою, що на українській території можна буде проводити геологорозвідувальні роботи за участю польських фахівців», – повідомив Пшидач.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Представник польського дипломатичного відомства зазначив, що дозвіл на ексгумацію – це знаковий жест з боку України.

«Із задоволенням відзначаємо цей знаковий жест, який уможливить майбутні ексгумації та можливість гідного поховання поляків, які загинули на українській території у 20 столітті, у тому числі під час Волинського злочину», – додав заступник глави МЗС.

Пшидач також зазначив, що факт офіційного повідомлення з боку України про можливість проведення пошукових робіт «є великою зміною щодо того, як українська влада раніше підходила до цієї ситуації». За його словами, можливість проведення пошуків, а відтак і ексгумації, домагався, зокрема, Фонд «Свобода і демократія».

Заступник глави МЗС Польщі поінформував, що згода української влади стосується кожної організації, яка працює у цій сфері, і буде видаватися індивідуально.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У ноті, яка була передана до МЗС, за словами Пшидача, зазначені умови, на підставі яких українська сторона може надавати такі дозволи. До них відносяться і правові умови. З документа випливає, що якщо організації чи установи, які беруть участь у проведенні пошукових робіт, діють відповідно до умов, визначених українським законодавством, то такі згоди будуть надані. Йдеться про те, що це має відбуватися не тільки з відома українських фахівців з пошуку та ексгумації, а й за їхньої участі.

Фонд «Свобода і демократія» повідомив у Facebook, що 2 листопада він отримав дозвіл від української влади на початок археологічних та пошукових робіт на могилах поляків, вбитих відділом Української повстанської армії в лютому 1945 року в селі Пузники на Поділлі, в колишньому Тернопільському воєводстві.

«Хочемо подякувати українській владі за це важливе рішення, а також усім представникам Республіки Польща, зокрема президенту, прем'єр-міністру, міністру культури і національної спадщини, які вжили заходів для того, щоб уможливити пошук та ексгумацію наших співвітчизників, останки яких поховані на території України», – йдеться у повідомленні.

Заступник голови правління фонду «Свобода і демократія» повідомив, що пошуки могил поляків, вбитих Українською повстанською армією в Україні, розпочнуться наприкінці цього року або навесні 2023 року.

Як відомо, питання відновлення пошуково-ексгумаційних робіт тривалий час було серед проблемних у польсько-українських відносинах. У 2019 році президент України Володимир Зеленський пообіцяв скасувати введену попередньою українською владою заборону на ексгумації та пошуки останків польських жертв на території України, що стало відповіддю на знесення пам’ятника УПА у Грушовичах на Підкарпатті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Перші пошукові роботи у Львові відновили у листопаді 2019 року. Українська сторона заявила, що наступні дозволи будуть видаватися після відновленням сплюндрованої у січні 2020 року могили вояків УПА у Монастирі. Знищену надмогильну плиту тоді відновили, але без списку імен воїнів УПА, які загинули у боях з радянським НКВС.