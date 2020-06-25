Карантин в дії. Як поліція влаштувала облаву на сільську перукарню



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З 17 березня Кабмін заборонив роботу суб`єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів і побутового обслуговування населення.

Правоохоронці Рівненщини, які склали адмінпротокол про порушення правил карантину, не надали суду достатніх доказів

Млинівський районний суд Рівненської області закрив справу щодо місцевої перукарки, на яку правоохоронці склали адмінпротокол за ст.44-3 КУпАП («Порушення правил карантину»), через відсутність складу правопорушення.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 19 червня.

Згідно з відомостями адмінпротоколу, 21 березня о 18 годині 30 хвилин в смт Млинів Рівненської області на вул. Об`їзна працівниця перукарні «Діва» надавала послуги, чим порушила правила щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних , санітарних протиепідеміологічних правил і норм, передбачених постановою Кабміну №211 від 11 березня 2020 року.

У судовому засіданні жінка не визнала вини. Пояснила, що не знала, скільки часу триватиме карантин, 21 березня вирішила забрати свої інструменти з перукарні «Діва». Перед цим до неї звернулася власниця перукарні з проханням порадити майстра для ремонту бойлера, який був встановлений у цьому закладі. Жінка звернулася до свого брата, щоб той взяв свого товариша і вони разом відремонтували бойлер.

Того ж дня працівниця перукарні прибула на свою роботу з братом та його товаришем. У приміщенні закладу їх уже очікувала сама власниця. Вони одразу почали обговорювати події, що відбуваються в країні. В цей час почули стукіт в двері і побачили, що поліцейські стукають у вікна. Додала, що працівники поліції зафіксували тільки той факт, що присутні в перукарні стояли і розмовляли.

Що стосується самого протоколу про адміністративне правопорушення, то його в присутності перукарки не складали і її права не роз`яснювалися. У червні їй поліцейський вручав копію протоколу, однак вона відмовилася, заславшись на те, що копію протоколу отримає тільки в присутності адвоката.

Адвокат жінки звернувся до суду з клопотанням про закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення за відсутністю в діях підзахисної складу адміністративного правопорушення, посилаючись на те, що протокол про складено з порушенням вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Суд допитав шістьох свідків у цій справі. Перша з них сказала, що бачила, як протягом 21 березня до перукарні «Діва» заходили люди. Знаючи про ситуацію в країні і про те, що запроваджені карантинні обмеження щодо діяльності перукарень, вона зателефонувала секретарю комісії з надзвичайних ситуацій в Млинівському районі і повідомила про цей факт. Сказати суду, що 21 березня саме працівниця закладу, проти якої складений протокол, надавала клієнтам перукарські послуги, сказати не може.

Другий свідок, охоронець церкви, яка розташована за декілька метрів від перукарні, заявив: 21 березня близько 17 години до перукарні приїхав автомобіль, з якого вийшли двоє людей і зайшли всередину приміщення. Через декілька хвилин до будівлі приїхав ще один автомобіль, з якого вийшли троє людей і попрямували до перукарні.

Приблизно через 15-20 хвилин до приміщення перукарні приїхав автомобіль поліції, з якого вийшли правоохоронці та почали стукати в двері перукарні, які були зачинені. Далі поліцейські «перелізли» через ворота ринку і пішли до приміщення перукарні із задньої сторони. Що відбувалось далі він не знає. Двері в перукарню були ззовні зачинені, на дверях висіла вивіска «Зачинено».

Третім свідком була власниця перукарні, яка сказала, що того дня жодному відвідувачу не надали послуги.

Ще двоє свідків наголосили, що у червні викликались для засвідчення вручення копії адмінпротоколу. Це означає, що працівники поліції намагались вручити працівниці перукарні копію протоколу про адмінправопорушення більш ніж через два місяці після складення адміністративного протоколу.

Більше того, в протоколі про адміністративне правопорушення від 21 березня зазначено прізвища двох понятих, але в ході судового розгляду з’ясовано, що вони не були присутніми під час складання самого протоколу.

Крім цього, суд попросив поліцію надати відеозапис, який підтвердив би факт обслуговування клієнтів перукарні «Діва» 21 березня. На що слідчий млинівського відділу поліції Матвійчук повідомив, що не може надати відеозапис, оскільки слідчо-оперативна група не забезпечена нагрудними відеокамерами.

Зрештою, Млинівський районний суд дійшов висновків, що в протоколі про адміністративне правопорушення не в повному обсязі вказане посилання на конкретну Постанову Кабміну щодо дотримання вимог в умовах карантину, що прямо суперечить принципу правової визначеності закріпленому у численних рішеннях Європейського суду з прав людини.

«Суд вважає, що обставини, які викладені у протоколі про адміністративне правопорушення від 21 березня 2020 року, не підтверджені належними та допустимими доказами по справі, які б свідчили про наявність в діях особи складу адміністративного правопорушення. З урахуванням практики Європейського суду з прав людини, відповідно до якої збір судом на підтвердження винуватості особи за відсутності сторони обвинувачення у справах про адміністративне правопорушення, свідчить про порушення права особи не неупереджений судовий розгляд, при відсутності належних і допустимих доказів на підтвердження вини особи у вчиненні правопорушення за обставин, викладених у протоколі про адміністративне правопорушення, суд дійшов висновку, що наявними у справі доказами не доведений факт вчинення останньою правопорушення», - сказано у постанові суду.

Загалом, розгляд адмінсправи щодо перукарки з смт Млинів тривав майже три місяці.