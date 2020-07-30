Порушники карантину чхають на рішення судів. Оплачено всього 6% накладених штрафів (Документ)



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Станом на 24 липня, в Україні сплачено 489,2 тис. грн штрафів за порушення правил карантину (ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Про це «Главкому» повідомила заступниця начальника департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції Наталія Фурманюк у відповіді на інформаційний запит.

Разом з тим, за останньою інформацією Офісу президента, через порушення карантину суди наклали 7,7 млн грн штрафів. Таким чином, реально заплатили «карантинні» штрафи лише 6% порушників, визнаних судами.

За інформацією «Главкома», штрафи оплачували громадяни з восьми областей: Хмельницької (163,6 тис. грн), Сумської (85 тис. грн), Київської (69,7 тис. грн), Житомирської (68,2 тис. грн), Донецької (34 тис. грн), Одеської (34), Рівненської (34 тис. грн), Херсонської (710 грн).

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У той же час, як повідомляв «Главком», за відомостями Державної судової адміністрації України, на 20 липня найбільше оштрафованих порушників карантину зафіксовано у Дніпропетровській області (153 особи при 1868 розглянутих справах), Києві (83 особи на 929 справ), Львівській області (63 особи на 632 справи), Сумська область (61 особа на 425 справ), Одеська область (57 осіб на 376 справ).

Разом з тим, найменше порушників у Миколаївській (10 осіб), Луганській (10), Житомирській (11), Чернігівській (11), Кіровоградській (13) областях.

Нагадаємо, що за порушення карантину ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення правил щодо карантину людей») передбачається штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн для посадових осіб.