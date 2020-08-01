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    Український суд покарав росіянина, який порушував карантин

    • Розсилка
    Український суд покарав росіянина, який порушував карантин

    Громадянин Росії не дотримався умов самоізоляції

    Сумський районний суд оштрафував на 17 тис. грн лікаря-травматолога, громадянина Росії за порушення правил карантину (ст. 44-3 КУпАП).

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 27 липня.

    За матеріалами справи 9 липня близько 18 год. 20 хв. росіянин прибув на митний пост «Юнаківка», будучи особою, яка перебуває на самоізоляції. Цим він порушив постанову Кабміну № 392 від 20 травня 2020 року.

    Порушник проігнорував судове засідання, хоча був належним чином повідомлений про місце та час розгляду справи .

    Аналізуючи докази у справі, суд наголосив, що урядова постанова, яку порушив громадянин Росії, забороняє на час карантину самовільно залишати місця самоізоляції та обсервації.

    Суд також додав, що особи, винні в порушенні законодавства про захист населення від інфекційних хвороб, несуть відповідальність, згідно із законами України.

    Нагадаємо, що за порушення карантину ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення правил щодо карантину людей») передбачається штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн  для посадових осіб.

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    карантин
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