У Львові чадним газом отруїлося п’ятеро людей
- Сьогодні, 11:56
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Серед постраждалих – троє дітей
У Львові у квартирі по вул. Олекси Довбуша,7 отруїлися чадним газом 5 осіб. Про це повідомляє видання «Варта1».
Двох дорослих (1976 і 1977 року народження) та трьох дітей (2009, 2011 та 2013 року народження) було госпіталізовано з попереднім діагнозом: отруєння чадним газом.
Працівниками газової служби обстежено квартиру, ознак чадного газу не виявлено, про що складено акт і перекрито кран газопостачання до газового котла.
Обставини події встановлюються.