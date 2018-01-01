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    Події в Україні

    У Львові чадним газом отруїлося п’ятеро людей

    Серед постраждалих – троє дітей
    У Львові у квартирі по вул. Олекси Довбуша,7 отруїлися чадним газом 5 осіб. Про це повідомляє видання «Варта1». Двох дорослих (1976 і 1977 року народження) та трьох дітей (2009, 2011 та 2013 року народження) було госпіталізовано з попереднім діагнозом: отруєння чадним газом. Працівниками газової служби обстежено квартиру, ознак
    • Сьогодні, 11:56
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    Серед постраждалих – троє дітей

    У Львові у квартирі по вул. Олекси Довбуша,7 отруїлися чадним газом 5 осіб. Про це повідомляє видання «Варта1».

    Двох дорослих (1976 і 1977 року народження) та трьох дітей (2009, 2011 та 2013 року народження) було госпіталізовано з попереднім діагнозом: отруєння чадним газом.

    Працівниками газової служби обстежено квартиру, ознак чадного газу не виявлено, про що складено акт і перекрито кран газопостачання до газового котла.

    Обставини події встановлюються.

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