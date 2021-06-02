  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Львові чоловік надсилав чиновникам листи із матюками: його покарали

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Львові чоловік надсилав чиновникам листи із порнозображеннями та матюками - У Львові чоловік надсилав чиновникам листи із матюками: його покарали
    У Львові чоловік надсилав чиновникам листи із порнозображеннями та матюками
    Фото з відкритих джерел

    Підозрюваний у судді провину визнав та розкаявся

    У Львові чоловік надсилав чиновникам Сихівської районної адміністрації та працівникам Вищої кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури листи із порнозображеннями та нецензурною лексикою. Через це його судили. Про це йдеться у вирокуСихівського районного суду м. Львова.

    Суд встановив, що чоловік через «Укрпошту» кілька разів протягом 2020-2021 років надіслав до Вищої кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури та Сихівської РДА порнографічні зображення.

    Також у листах до львівських чиновників чоловік вживав нецензурну лексику.

    У суді з'ясувалось, що фото чоловік підшуковував у Мережі та роздруковував, щоб відправити чиновникам та адвокатам.

    Під час судового засідання підозрюваний визнав себе винним та розкаявся.

    Суд засудив його до трьох років позбавлення волі, замінивши вирок одним роком умовного терміну.

    До слова, у Львові лікарі пересадили серце та нирки трьом пацієнтам. Донором став 32-річний чоловік з Львівської області, який отримав смертельну травму голови. Дозвіл на забір органів надали мама і старша сестра чоловіка.

    Теги: суд Львів чоловік вирок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Львові чоловік надсилав чиновникам листи із матюками: його покарали