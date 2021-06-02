У Львові чоловік надсилав чиновникам листи із матюками: його покарали

У Львові чоловік надсилав чиновникам листи із порнозображеннями та матюками

Підозрюваний у судді провину визнав та розкаявся

У Львові чоловік надсилав чиновникам Сихівської районної адміністрації та працівникам Вищої кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури листи із порнозображеннями та нецензурною лексикою. Через це його судили. Про це йдеться у вироку Сихівського районного суду м. Львова.

Суд встановив, що чоловік через «Укрпошту» кілька разів протягом 2020-2021 років надіслав до Вищої кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури та Сихівської РДА порнографічні зображення.

Також у листах до львівських чиновників чоловік вживав нецензурну лексику.

У суді з'ясувалось, що фото чоловік підшуковував у Мережі та роздруковував, щоб відправити чиновникам та адвокатам.

Під час судового засідання підозрюваний визнав себе винним та розкаявся.

Суд засудив його до трьох років позбавлення волі, замінивши вирок одним роком умовного терміну.

До слова, у Львові лікарі пересадили серце та нирки трьом пацієнтам. Донором став 32-річний чоловік з Львівської області, який отримав смертельну травму голови. Дозвіл на забір органів надали мама і старша сестра чоловіка.