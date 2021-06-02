Суд заочно арештував ексглаву «Приватбанку» Дубілета
Наразі Олександр Дубілет перебуває у розшуку
Під час судового засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив суд обрати Дубілету запобіжний захід у вигляді заочного арешту, щоб реалізувати постанову про міжнародний розшук ексглави «Приватбанку».
«Клопотання детектива НАБУ про обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного Дубілета задовільнити. Обрати підозрюваному Дубілету запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до його затримання та доставки до місця кримінального провадження. Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення», – сказав головуючий суддя.
Ухвалу судді адвокати Дубілета можуть оскаржити протягом 5 днів з моменту її оголошення.
Нагадаємо, що підозру у виведенні 8,2 млрд гривень з Приватбанку Дубілету, Шмальченко і Конопкіній висунули 15 березня.
НАБУ оголосило Дубілета в розшук.