Суд заочно арештував ексглаву «Приватбанку» Дубілета

Наразі Олександр Дубілет перебуває у розшуку

Вищий антикорупційний суд України на засіданні 2 червня вирішив заочно арештувати колишнього главу правління «Приватбанку» Олександра Дубілета. Наразі він перебуває у розшуку. Про це йшлося на трансляції судового засідання.

Під час судового засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив суд обрати Дубілету запобіжний захід у вигляді заочного арешту, щоб реалізувати постанову про міжнародний розшук ексглави «Приватбанку».

«Клопотання детектива НАБУ про обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного Дубілета задовільнити. Обрати підозрюваному Дубілету запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до його затримання та доставки до місця кримінального провадження. Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення», – сказав головуючий суддя.

Ухвалу судді адвокати Дубілета можуть оскаржити протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Нагадаємо, що підозру у виведенні 8,2 млрд гривень з Приватбанку Дубілету, Шмальченко і Конопкіній висунули 15 березня.

НАБУ оголосило Дубілета в розшук.

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