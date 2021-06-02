Кадрові зміни у МОЗ, місячник ЛГБТ, арешт рахунків Шарія. ТОП-10 подій 2 червня

«Слуги» хочуть скасувати звання «заслужений журналіст». НСЖУ обурена

У середу, 2 червня, українці насамперед обговорюють холоднечу, адже термометри показують лише +13...+15°. Допомагає відірватися від спостерігання непривітного літа низка останніх новин.

Ось, наприклад, президент України Володимир Зеленський подав у Раду закон про олігархів. Ця тема – справжня знахідка для політтехнологів, різних екстертів та охочих поточити ляси в соцмережах.

Отож, десять найголовніших новин дня від «Главкому», які допоможуть відірваги увагу від погодних баталій.

Уряд обмежив вміст фосфатів у мийних засобах: що це означає для екології

Уряд підтримав постанову «Про внесення змін до Технічного регламенту мийних засобів». «Документ покликаний запровадити поетапне обмеження вмісту фосфатів та інших сполук фосфору в мийних засобах. Зміни стосуватимуться мийних засобів як для побутового прання, миття й очищення, так і для промислового», – йдеться у повідомленні.

Україна – на третій позиції у Європі за добовою смертністю від Covid-19

За минулу добу у світі діагностували понад 447 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Аргентині. Україна серед країн Європи займає третє місце за добовою смертністю від коронавірусу.

В Україні за минулу добу виявили 2205 нових хворих на коронавірус. Також 9 405 пацієнтів одужали, а 158 – померли від ускладнень.



Економічний розвиток України до 2024 року: уряд очікує скорочення дефіциту та держборгу

Кабмін затвердив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки та Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, у яких, зокрема, йдеться про зменшення держборгу до 50% ВВП та скорочення дефіциту бюджету вдвічі.

Зростання зарплат з урахуванням інфляції в наступні три роки становитиме близько 8-10% на рік. Також у 2023 році урядовці планують вийти на стійкий тренд зростання економіки фактично у 5% щороку.

Беркутівців, причетних до розстрілів на Майдані, судитимуть заочно