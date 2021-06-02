Кадрові зміни у МОЗ, місячник ЛГБТ, арешт рахунків Шарія. ТОП-10 подій 2 червня
«Слуги» хочуть скасувати звання «заслужений журналіст». НСЖУ обурена
У середу, 2 червня, українці насамперед обговорюють холоднечу, адже термометри показують лише +13...+15°. Допомагає відірватися від спостерігання непривітного літа низка останніх новин.
Ось, наприклад, президент України Володимир Зеленський подав у Раду закон про олігархів. Ця тема – справжня знахідка для політтехнологів, різних екстертів та охочих поточити ляси в соцмережах.
Отож, десять найголовніших новин дня від «Главкому», які допоможуть відірваги увагу від погодних баталій.
Уряд обмежив вміст фосфатів у мийних засобах: що це означає для екології
Уряд підтримав постанову «Про внесення змін до Технічного регламенту мийних засобів». «Документ покликаний запровадити поетапне обмеження вмісту фосфатів та інших сполук фосфору в мийних засобах. Зміни стосуватимуться мийних засобів як для побутового прання, миття й очищення, так і для промислового», – йдеться у повідомленні.
Україна – на третій позиції у Європі за добовою смертністю від Covid-19
За минулу добу у світі діагностували понад 447 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Аргентині. Україна серед країн Європи займає третє місце за добовою смертністю від коронавірусу.
В Україні за минулу добу виявили 2205 нових хворих на коронавірус. Також 9 405 пацієнтів одужали, а 158 – померли від ускладнень.
Економічний розвиток України до 2024 року: уряд очікує скорочення дефіциту та держборгу
Беркутівців, причетних до розстрілів на Майдані, судитимуть заочно
За версією слідства, після обміну вони переховуються на тимчасово окупованій території України. Більше того, встановлено, що Зінченко служить в «1-му армійському корпусі ДНР».
Інтерпол відмовив українським правоохоронцям в оголошенні беркутівців у міжнародний розшук, посилаючись на пункт про «політичні переслідування».
Порошенко закликав сенаторів США організувати зустріч Байдена із Зеленським до переговорів з Путіним
П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко під час зустрічі з делегацією сенаторів США, які перебувають в Україні, звернувся із проханням організувати зустріч американського та українського президентів до переговорів Байден-Путін.
Як відомо, в Україні перебуває з візитом делегація сенаторів США, до якої входять сенатори-демократи Джін Шахін та Кріс Мерфі, а також сенатор-респубілканець Роб Портман.
«Слуги» хочуть скасувати звання «заслужений журналіст». НСЖУ обурена
Рада з питань свободи слова та захисту журналістів закликала президента Володимира Зеленського скасувати звання «Заслужений журналіст України». Національна спілка журналістів України виступила проти. Про це повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко.
«У Національній спілці журналістів України засуджують подібну ініціативу, яка на переконання голови НСЖУ Сергія Томіленка, спрямована винятково на послаблення ролі журналістів у суспільстві та є зневажливою для сотень авторитетних представників ЗМІ, які отримали почесне звання як і за роки Незалежності, так і за каденції Володимира Зеленського», – йдеться в повідомленні.
Підвищення пенсійного віку готують знову
Народні депутати знову взялися за пенсійний вік українців. На цей раз його хочуть понижувати для матерів, які народили і виховали дитину до шестирічного віку. А щоб від такого пониження не постраждав бюджет Пенсійного фонду, одночасно пропонують підвищувати пенсійний вік для всіх громадян, починаючи з 2023 року.
Зазначимо також, що Кабінет міністрів України скасував обов’язкове переведення виплати пенсії та соціальної допомоги на карткові рахунки з вересня, як це раніше було закріплено в постанові № 277 від 29 березня 2021 року.
Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про олігархів
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про олігархів. Документ зареєстровано за №5599.
Президент визначив цей проєкт закону як невідкладний. Головним з опрацювання є комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Кабмін призначив двох заступників Ляшка
Кабінет міністрів України призначив двох заступників нового міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Заступниками міністра стали Ігор Кузін та Петро Ємець. Ігор Кузін також став новим санітарним лікарем.
Ігор Кузін – колишній виконувач обов'язків гендиректора Центру громадського здоров'я. На посаді керівника ЦГЗ він перебував з 2019 по 2021 рік, а потім став заступником нового очільника центру.
Петро Ємець – вже працював в Міністерстві охорони здоров'я. Як говорив Ляшко, Ємець пройшов у міністерстві шлях від посади головного спеціаліста до керівника економічного департаменту.
Суд арештував іспанську віллу і банківські рахунки Шарія
Печерський суд 2 червня наклав арешт на майно і банківські рахунки скандального блогера Анатолія Шарія. Суд наклав арешт на майно Шарія, яке той «придбав на російські гроші». Йдеться про віллу в Іспанії, ще одне житло там і три банківські рахунку в іспанському, російському і люксембурзькому банках.
Байден проголосив червень місяцем гордості ЛГБТК+
Президент США Джо Байден видав указ про визнання червня місяцем гордості й наголосив на необхідності боротьби за права ЛГБТ-спільноти.
Зазначимо, що відповідна заява була розміщена на сайті Білого дому. «У цей місяць гордості ми підтверджуємо наше забов'язання підтримувати гідність усіх людей, та посвятити себе захисту найбільш вразливих серед нас», – йдеться в повідомленні.