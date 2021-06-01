У Львові чоловік став «потрійним» донором після смерті

Пересадку виконала львівська команда медиків спільно з київською командою Інституту серця

У Львові лікарі пересадили серце та нирки трьом пацієнтам. Донором став 32-річний чоловік з Львівської області, який отримав смертельну травму голови. Дозвіл на забір органів надали мама і старша сестра чоловіка, повідомив генеральний директор лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук на сторінці у соцмережі.

«Завдяки цьому рішенню шанс на життя отримали одразу троє людей. Серце – 48-річний чоловік із Прикарпаття. Три роки хворіє. На листок очікування став лише у січні», – написав Самчук.

Цю пересадку виконала львівська команда медиків спільно з київською командою Інституту серця. Це вже їхня 10 спільна трансплантація серця.

Пересадку нирок робили львівські лікарі під керівництвом керівника центру трансплантології лікарні Максима Овечка.

«Одну пересадили 43-річній жительці Львівщини. Вона хворіла з дитинства. Остаточно нирки відмовили 10 років тому після народження дитини. Відтоді була на гемодіалізі. Другу нирку отримав 46-річний львів'янин, власні органи якого перестали функціонувати через перенесену застуду. На гемодіалізі був з 2017 року. Реципієнт стояв в листі очікування ще й у Білорусі. Радий, що змогли допомогти йому вдома», – написав лікар.

«Працюємо для того, щоб невдовзі взагалі нікому з наших громадян не довелося їхати за кордон на трансплантацію», – підсумував Самчук.

Додамо, що в селі Побережка Білоцерківського району чоловік ударив ножем свою співмешканку. Правоохоронці затримали зловмисника.