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    У Львові чоловік став «потрійним» донором після смерті

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    Дозвіл на забір органів надали мама і старша сестра чоловіка - У Львові чоловік став «потрійним» донором після смерті
    Дозвіл на забір органів надали мама і старша сестра чоловіка
    Фото з відкритих джерел

    Пересадку виконала львівська команда медиків спільно з київською командою Інституту серця

    У Львові лікарі пересадили серце та нирки трьом пацієнтам. Донором став 32-річний чоловік з Львівської області, який отримав смертельну травму голови. Дозвіл на забір органів надали мама і старша сестра чоловіка, повідомив генеральний директор лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук на сторінці у соцмережі.

    «Завдяки цьому рішенню шанс на життя отримали одразу троє людей. Серце – 48-річний чоловік із Прикарпаття. Три роки хворіє. На листок очікування став лише у січні», – написав Самчук.

    Цю пересадку виконала львівська команда медиків спільно з київською командою Інституту серця. Це вже їхня 10 спільна трансплантація серця.

    Пересадку нирок робили львівські лікарі під керівництвом керівника центру трансплантології лікарні Максима Овечка.

    «Одну пересадили 43-річній жительці Львівщини. Вона хворіла з дитинства. Остаточно нирки відмовили 10 років тому після народження дитини. Відтоді була на гемодіалізі. Другу нирку отримав 46-річний львів'янин, власні органи якого перестали функціонувати через перенесену застуду. На гемодіалізі був з 2017 року. Реципієнт стояв в листі очікування ще й у Білорусі. Радий, що змогли допомогти йому вдома», – написав лікар.

    «Працюємо для того, щоб невдовзі взагалі нікому з наших громадян не довелося їхати за кордон на трансплантацію», – підсумував Самчук.

    Додамо, що в селі Побережка Білоцерківського району чоловік ударив ножем свою співмешканку. Правоохоронці затримали зловмисника.

    Теги: Київ медицина Львів
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    У Львові чоловік став «потрійним» донором після смерті