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    Події в Україні

    У Львові поховали учасника бойових дій на Сході України

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    У Львові поховали учасника бойових дій на Сході України

    Львів попрощався із Андрієм Шостацьким

    У суботу, 23 березня, відбувся чин похорону за героєм у Храмі Зіслання Святого Духа УГКЦ (вул. Зелена, 106) у Львові. Місто попрощалося із учасником бойових дій на Сході України Андрієм Шостацьким. Про це інформує прес-служба міськради Львова.

    Після чину процесія вирушила на Личаківський цвинтар (вул. Мечникова, 33). Поховали Андрія Шостацького на Личаківському цвинтарі на полі № 47, у родинному гробівці.

    21 березня на 29-му році життя помер учасник бойових дій на Сході України Андрій Шостацький.

    У померлого залишилась дружина, дочка та мати.

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