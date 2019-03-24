У Львові поховали учасника бойових дій на Сході України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Львів попрощався із Андрієм Шостацьким

У суботу, 23 березня, відбувся чин похорону за героєм у Храмі Зіслання Святого Духа УГКЦ (вул. Зелена, 106) у Львові. Місто попрощалося із учасником бойових дій на Сході України Андрієм Шостацьким. Про це інформує прес-служба міськради Львова.

Після чину процесія вирушила на Личаківський цвинтар (вул. Мечникова, 33). Поховали Андрія Шостацького на Личаківському цвинтарі на полі № 47, у родинному гробівці.

21 березня на 29-му році життя помер учасник бойових дій на Сході України Андрій Шостацький.

У померлого залишилась дружина, дочка та мати.