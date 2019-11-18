Поліція Гонконгу штурмувала університет, в якому забарикадувалися студенти
Штурм тривав всю ніч
Проти радикально налаштованих протестувальників поліція застосувала сльозогінний газ і водомети
Поліція Гонконгу змогла потрапити в будівлю Політехнічного університету, в якому забарикадувалися більше 200 протестувальників.
Про це в понеділок повідомило агентство The Associated Press.
За його даними, штурм тривав всю ніч. Проти радикально налаштованих студентів поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.
Правоохоронні органи також оточили всю територію навколо університету, заблокувавши всі входи і виходи з університетського містечка.
Раніше повідомлялося, що поліція Гонконгу взяла в облогу студмістечко Політехнічного університету.
Також у мережі з’явилося відео підпалу поліцейської вантажівки демонстрантами, які протестують поруч з Політехнічним університетом у Гонконзі.
Як відомо, один з учасників протесту на території студентського містечка поранив поліцейського стрілою в ногу.
Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео застеріг Китай від застосування військової сили проти протестувальників у Гонконзі.