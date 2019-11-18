Поліція Гонконгу штурмувала університет, в якому забарикадувалися студенти



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Штурм тривав всю ніч Фото: AP

Проти радикально налаштованих протестувальників поліція застосувала сльозогінний газ і водомети

Поліція Гонконгу змогла потрапити в будівлю Політехнічного університету, в якому забарикадувалися більше 200 протестувальників.

Про це в понеділок повідомило агентство The Associated Press.

За його даними, штурм тривав всю ніч. Проти радикально налаштованих студентів поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

Правоохоронні органи також оточили всю територію навколо університету, заблокувавши всі входи і виходи з університетського містечка.

Раніше повідомлялося, що поліція Гонконгу взяла в облогу студмістечко Політехнічного університету.

Також у мережі з’явилося відео підпалу поліцейської вантажівки демонстрантами, які протестують поруч з Політехнічним університетом у Гонконзі.

Як відомо, один з учасників протесту на території студентського містечка поранив поліцейського стрілою в ногу.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео застеріг Китай від застосування військової сили проти протестувальників у Гонконзі.