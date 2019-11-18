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    У світі

    Поліція Гонконгу штурмувала університет, в якому забарикадувалися студенти

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    <p>Штурм тривав всю ніч</p> - Поліція Гонконгу штурмувала університет, в якому забарикадувалися студенти

    Штурм тривав всю ніч

    Фото: AP

    Проти радикально налаштованих протестувальників поліція застосувала сльозогінний газ і водомети

    Поліція Гонконгу змогла потрапити в будівлю Політехнічного університету, в якому забарикадувалися більше 200 протестувальників.

    Про це в понеділок повідомило агентство The Associated Press.

    За його даними, штурм тривав всю ніч. Проти радикально налаштованих студентів поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

    Правоохоронні органи також оточили всю територію навколо університету, заблокувавши всі входи і виходи з університетського містечка.

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    Поліція Гонконгу штурмувала університет, в якому забарикадувалися студенти
    Поліція Гонконгу штурмувала університет, в якому забарикадувалися студенти
    Поліція Гонконгу штурмувала університет, в якому забарикадувалися студенти
    Поліція Гонконгу штурмувала університет, в якому забарикадувалися студенти
    Поліція Гонконгу штурмувала університет, в якому забарикадувалися студенти
    Поліція Гонконгу штурмувала університет, в якому забарикадувалися студенти
    Поліція Гонконгу штурмувала університет, в якому забарикадувалися студенти
    Поліція Гонконгу штурмувала університет, в якому забарикадувалися студенти

    Раніше повідомлялося, що поліція Гонконгу взяла в облогу студмістечко Політехнічного університету. 

    Також у мережі з’явилося відео підпалу поліцейської вантажівки демонстрантами, які протестують поруч з Політехнічним університетом у Гонконзі.

    Як відомо, один з учасників протесту на території студентського містечка поранив поліцейського стрілою в ногу.

    Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео застеріг Китай від застосування військової сили проти протестувальників у Гонконзі.

    акція студенти протест Гонконг поліція університет
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