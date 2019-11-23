Перші особи держави вшанували пам’ять жертв Голодоморів (фоторепортаж)



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Президент Володимир Зеленський з дружиною, прем'єрміністр Олексій Гончарук, експрезидент Віктор Ющенко з дружиною у Національному музеї голодомору-геноциду 23 листопада Фото: Слава Груздєв

Українці згадували жертв штучного голоду 30-х років минулого сторіччя

У Києві до 86-х роковин Голодомору пройшли врочисті заходи, де вшанували загиблих українців під час штучно створеного голоду в 1932-1933 роках.

Участь у заходах у Національному музеї голодомору – геноциду участь у жалобних заходах взяли вищі посадові особи держави, зокрема, президент Володимир Зеленський з дружиною, прем’єрміністр Олексій Гончарук, експрезидент Віктор Ющенко з дружиною і інші представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, духовенства, іноземні гості.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Голодомор був геноцидом українського народу, що вчинив тоталітарний сталінський режим.

«Як взагалі може з’явитися думка знищити цілий народ? Як можна забрати у людей останню крихту хліба, а з нею – останню крихту надії. Надії, що ти або хоча б твої діти доживуть до наступного ранку», - наголосив Зеленський.

Президент навів цифри, що від Голодомору 1932-1933 років померло від чотирьох до восьми мільйонів українців. Ці втрати зіставні з нашими втратами у Другій світовій війні.

«Ми – українці. І нам усе до снаги. Але є дві речі, яких ми ніколи не зможемо. Не зможемо це забути. І не зможемо це пробачити», - заявив Зеленський.

Також сьогодні о 16:00 пройшла загальнонаціональна акція «Запали свічку».

Нагадаємо, вранці 23 листопада президент з дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Президентське подружжя поклало пам’ятні колоски скорботи до знаку жертвам Голодомору, що на Михайлівській площі у Києві. Володимир та Олена Зеленські також вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Як повідомлялося, у Національному музеї Голодомору – геноциду вшановують загиблих українців.

Сьогодні, 23 листопада, у храмах провели поминальні панахиди за загиблими внаслідок голодоморів в Україні.

До 30 листопада триватиме виставка-реквієм «Не згасне в серці пам’яті свіча» у Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці «Молода гвардія».

До 29 листопада у Державному архіві Києва відбуватиметься виставка архівних документів «До Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні».

До слова, за останніми соціологічними дослідженнями, в Україні 82% громадян вважають, що Голодомор 1932-33 рр. був геноцидом українського народу.

День пам’яті жертв Голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років. У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.