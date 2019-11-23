Захід за участю президента: Філарет та Епіфаній уникають один одного (фото)



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Патріарх Філарет стоїть поряд з журналістами, навпроти керівників Церков, які зібралися у Національному музеї Голодомору

Патріарх Філарет не підійшов до митрополита Епіфанія і зупинився поряд з журналістами

У Національному музеї Голодомору на заходи з вшановування загиблих українців приїхали предстоятель Української православної церкви митрополит Київський і всієї України Епіфаній та почесний патріарх Філарет.

Як побачив «Главком», патріарх Філарет не підійшов до митрополита Епіфанія, а зупинився поряд з журналістами навпроти керівників Помісної церкви.

Нагадаємо, 24 червня синод ПЦУ позбавив Філарета права управління Київською єпархією, а відповідно й контролю над місцевими храмами та монастирями. Також Православна церква України прийняла у безпосереднє підпорядкування митрополита Епіфанія усі монастирі та храми Києва, церковних ієрархів, які до цього підпорядковувались Філарету. Хоча Філарета й залишили єпископом ПЦУ і не відлучили від служіння.

Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада у Національному музеї Голодомору – геноциду вшановують загиблих українців.

Це рішення синод ПЦУ ухвалив після проведення Філаретом «собору» для відновлення діяльності УПЦ Київського патріархату.

Як повідомлялося, сьогодні, 23 листопада, президент Володимир Зеленський з дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

До слова, за останніми соціологічними дослідженнями, в Україні 82% громадян вважають, що Голодомор 1932-33 рр. був геноцидом українського народу.

23 листопада в Національному музеї літератури у Києві відбудеться мистецька благодійно-просвітницька акція «Свічка пам’яті».



