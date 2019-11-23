  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Захід за участю президента: Філарет та Епіфаній уникають один одного (фото)

    • Розсилка
    Патріарх Філарет стоїть поряд з журналістами, навпроти керівників Церков, які зібралися у&nbsp;Національному музеї Голодомору - Захід за участю президента: Філарет та Епіфаній уникають один одного (фото)
    Патріарх Філарет стоїть поряд з журналістами, навпроти керівників Церков, які зібралися у Національному музеї Голодомору

    Патріарх Філарет не підійшов до митрополита Епіфанія і зупинився поряд з журналістами

    У Національному музеї Голодомору на заходи з вшановування загиблих українців приїхали предстоятель Української православної церкви митрополит Київський і всієї України Епіфаній та почесний патріарх Філарет.

    Як побачив «Главком», патріарх Філарет не підійшов до митрополита Епіфанія, а зупинився поряд з журналістами навпроти керівників Помісної церкви.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    До Національного музею Голодомору вшанувати загиблих українців приїхали предстоятель Української православної церкви митрополит Епіфаній, керівник Греко-католицької церкви Святослав і голови інших найбільших релігійних громад
    Патріарх Філарет не пішов до духівництва, а став біля журналістів

    Нагадаємо, 24 червня синод ПЦУ позбавив Філарета права управління Київською єпархією, а відповідно й контролю над місцевими храмами та монастирями. Також Православна церква України прийняла у безпосереднє підпорядкування митрополита Епіфанія усі монастирі та храми Києва, церковних ієрархів, які до цього підпорядковувались Філарету. Хоча Філарета й залишили єпископом ПЦУ і не відлучили від служіння.

    Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада у Національному музеї Голодомору – геноциду вшановують загиблих українців.

    Це рішення синод ПЦУ ухвалив після проведення Філаретом «собору» для відновлення діяльності УПЦ Київського патріархату.

    Як повідомлялося, сьогодні, 23 листопада, президент Володимир Зеленський з дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

    До слова, за останніми соціологічними дослідженнями, в Україні 82% громадян вважають, що Голодомор 1932-33 рр. був геноцидом українського народу. 

    23 листопада в Національному музеї літератури у Києві відбудеться мистецька благодійно-просвітницька акція «Свічка пам’яті».


     

    Філарет акція музеї українці Володимир Зеленський президент Епіфаній
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ