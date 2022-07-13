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    Події в Україні

    Рашисти збили власний безпілотник у Маріуполі

    Рашисти збили власний безпілотник у Маріуполі
    фото ілюстративне

    Окупанти заявили, що нібито збили «Точку-У»

    Російські загарбники у Маріуполі збили власний безпілотник. Тепер противник поширює фейки про те, нібито, це була українська «Точка-У». Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

    «На ділянці між Лівобережним районом та Каліновкою вночі окупанти збили власний безпілотник. З переляку поширюють плітки про збиту «Точку-У». Страх викликано формуванням складів боєкомплекту в Кальміуському районі та відстаню менше 100 км», – йдеться в повідомленні.

    Андрющенко зазначив, що Himars не дає спокою окупантам навіть в глибокому тилу.

    Раніше повідомлялося, що підрозділи ФСБ Росії розшукують дезертирів зі складу окупаційних військ на території Запорізької області. Окупанти переховуються від війни у підвалах, покинутих та зруйнованих будівлях, шукаючи будь-якого способу покинути територію України

    Нагадаємо, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.

    Читайте також: «Україна вдарить по Криму». Російська пропаганда впала у паніку через успіхи Himars


    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна безпілотник окупація #stoprussia
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    Рашисти збили власний безпілотник у Маріуполі