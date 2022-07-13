Рашисти збили власний безпілотник у Маріуполі

Російські загарбники у Маріуполі збили власний безпілотник. Тепер противник поширює фейки про те, нібито, це була українська «Точка-У». Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

«На ділянці між Лівобережним районом та Каліновкою вночі окупанти збили власний безпілотник. З переляку поширюють плітки про збиту «Точку-У». Страх викликано формуванням складів боєкомплекту в Кальміуському районі та відстаню менше 100 км», – йдеться в повідомленні.

Андрющенко зазначив, що Himars не дає спокою окупантам навіть в глибокому тилу.

Раніше повідомлялося, що підрозділи ФСБ Росії розшукують дезертирів зі складу окупаційних військ на території Запорізької області. Окупанти переховуються від війни у підвалах, покинутих та зруйнованих будівлях, шукаючи будь-якого способу покинути територію України

Нагадаємо, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.



