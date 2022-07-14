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    Події в Україні

    Мер Тернополя попередив про загрозу ракетного удару

    Мер Тернополя попередив про загрозу ракетного удару
    фото: ternopilcity.gov.ua

    При повітряній тривозі містян просять пройти одразу в укриття

    Влада Тернополя попереджає про загрозу ракетного удару по місту. Про це написав мер міста Сергій Надал.

    «Є інформація про можливий ракетний обстріл Тернополя. При повітряній тривозі – негайно в укриття», – зазначив він.

    Він також послався на інформацію на російському сайті, який пише, що ще в першій половині дня в Тернополі нібито чули вибухи.

    Нагадаємо, росіяни вперше атакували Тернопіль 4 квітня. Тоді ворог завдав удару по нафтобазі.

    Як повідомлялося, вдень у четвер, 14 липня, Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. Російські ракети влучили у будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки. Станом на 17:00 кількість загиблих в результаті ракетного удару по Вінниці зросла до 22 осіб. За даними Нацполіції, лише шістьох вдалося ідентифікувати.

    Нагадаємо, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.

    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна Тернопіль окупація Сергій Надал #stoprussia
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    Мер Тернополя попередив про загрозу ракетного удару