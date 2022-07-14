Мер Тернополя попередив про загрозу ракетного удару

При повітряній тривозі містян просять пройти одразу в укриття

Влада Тернополя попереджає про загрозу ракетного удару по місту. Про це написав мер міста Сергій Надал.

«Є інформація про можливий ракетний обстріл Тернополя. При повітряній тривозі – негайно в укриття», – зазначив він.

Він також послався на інформацію на російському сайті, який пише, що ще в першій половині дня в Тернополі нібито чули вибухи.

Нагадаємо, росіяни вперше атакували Тернопіль 4 квітня. Тоді ворог завдав удару по нафтобазі.

Як повідомлялося, вдень у четвер, 14 липня, Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. Російські ракети влучили у будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки. Станом на 17:00 кількість загиблих в результаті ракетного удару по Вінниці зросла до 22 осіб. За даними Нацполіції, лише шістьох вдалося ідентифікувати.

Нагадаємо, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.