У Маріуполі прогриміли вибухи

У деяких районах міста можливі проблеми зі світлом та зв'язком

У тимчасово окупованому Маріуполі ввечері 21 лютого пролунала серія вибухи. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

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Було чутно щонайменше 11 вибухів. Ймовірно, частина з них – ворожа протиповітряна оборона.

«Перший вибух пролунав о 22:33. Попередньо є інформація про два влучання – в районі АС-2 (Центральний район) та Стан-3000 (Кальміуський район). Ймовірно у місцях скупчення ворожої сили», – пише міськрада.

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Також повідомляється про проблеми зі світлом та зв'язком у Центральному та Лівобережному районах. Наразі ця інформація перевіряється.

Нагадаємо, завершилася 363-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої країни, продовжує завдавати ударів, обстрілювати з артилерії цивільні об’єкти та будинки мирного населення. Протягом доби противник здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Херсон. Є жертви серед цивільного населення.