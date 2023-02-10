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На скільки вистачить грошей у Росії? Відповідь аналітиків

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На скільки вистачить грошей у Росії? Відповідь аналітиків
Дефіцит бюджету РФ буде ще вищим
фото: з відкритих джерел (ілюстративне)

Рівень бюджету РФ напряму залежить від ціни на російські енергоносії

З високою імовірністю, дефіцит бюджету РФ цього року буде набагато вищим запланованих ₽3 трлн (або 2% ВВП), і може становити, за оцінками UIF, ₽5-6 трлн. Такі дані сьогодні опублікував Український інститут майбутнього.

Від падіння бюджету РФ можуть врятувати додаткові дії, як от девальвація рубля та/або підвищення податків. Проте де Росія візьме ресурси покриття дефіциту?

За досвідом 2022 року, цим джерелом, з високою імовірністю, може стати Фонд Національного Добробуту (ФНБ), в якому акумулювалися раніше надприбутки від експорту енергоресурсів. При цьому ліквідна частина ФНБ на 1 лютого 2023 року склала ₽6,3 трлн. 

Чи означає це, що гроші фонду можуть закінчитися вже до кінця поточного року чи на початку 2024 року?

На початку лютого Мінфін РФ оприлюднив дані щодо федерального бюджету за січень: всього доходи знизилися в порівнянні з січнем 2022 на 35% або на ₽733 млрд, зокрема нафтогазові на ₽370 млрд та ненафтогазові на ₽363 млрд.

Тут криються основні ризики для бюджету РФ 2023. Якщо ціна нафти буде нижчою за передбачену прогнозом Мінекономіки $70 за барель з низки причин:

  • вплив санкцій Заходу у вигляді стелі цін;
  • рецесії світової економіки, падіння попиту та, як наслідок, зниження ціни на нафту;
  • і того, і іншого разом, то нафтогазові доходи бюджету можуть виявитися істотно нижчими за заплановані Мінфіном.

Якщо припустити, що середньорічна вартість російської нафти буде $50, то замість запланованих ₽9 трлн, Мінфін може отримати лише ₽6 трлн, а це означає, що дефіцит бюджету вже може становити не ₽3 трлн.

Повертаючись до січневої статистики – зниження ненафтогазових доходів, які показовіші з погляду оцінки внутрішнього стану російської економіки, Мінфін пояснив зміною порядку відшкодування ПДВ, якого нібито не було у січні 2022 року, та відшкодуванням переплат податку на прибуток у попередні періоди.

Тобто можна припустити, що ситуація тут може вирівнятися у наступні місяці, на що вказує і формулювання Мінфіну «загалом обсяг надходжень ненафтогазових доходів за підсумками січня 2023 року відповідає динаміці, закладеній при формуванні закону про бюджет (№466-ФЗ від 05 грудня 2022 року)».

Тому тут залишається лише спостерігати у динаміці наступних місяців.

Витрати бюджету в січні зросли на 59% або на ₽1153 млрд порівняно із січнем роком раніше. Дефіцит становив ₽1,76 трлн проти профіциту ₽0,125 трлн у січні 2022 р.

Що з цього випливає:

  • Робити висновки і оцінки тільки виходячи з даних одного місяця некоректно, як, власне, і говорити про якийсь колапс бюджетної системи РФ, що насувається.
  • З упевненістю можна стверджувати одне – тенденція для Росії залишається негативною.
  • У 2022 році Росія стала бенефіціаром енергетичної кризи та високих цін на енергоресурси. Але основні вигоди були отримані у першому півріччі 2022 року, тоді Мінфіну вдалося отримати профіцит бюджету ₽1,5 трлн та сформувати подушку безпеки. У другому півріччі дефіцит бюджету вже становив 4,8 трлн руб .  
  • У грудні 2022 року, коли почали діяти санкції на нафту, доходи бюджету від нафти впали на третину. Витрати у грудні зросли більш ніж на ₽2 трлн руб. понад заплановані. 

Негативно на бюджет РФ ще вплинуть такі фактори:

  • Нижчі ціни на нафту, ніж передбачено бюджетом. Імовірність цього чинника досить висока з огляду на те, що Захід вибрав тактику – не обмежувати фізичні обсяги поставок російської нафти на світовий ринок, а обмежувати її вартість і відповідно доходи РФ
  • Зростання військових витрат, що також цілком імовірно, з огляду на те, що за фактом зараз йде війна на виснаження.
  • Слабкіше економічне зростання, ніж закладено до бюджету. Це залежить від того, як Росія зможе адаптуватися до санкцій на нафтопродукти.

З іншого боку, Росія може підтримати державний бюджет, якщо відбудеться зростання ПДВ, підвищення податку на прибуток для експортерів зрідженого газу (хоча це вже передбачено бюджетом – соломка, яку підстелив собі Мінфін), очікуване зниження виплат нафтопереробним заводам, інфляція та девальвація рубля.

З урахуванням всіх вищевикладених факторів і особливо фактора цін на нафту, можна припускати, що дефіцит бюджету в 2023 може піднятися до ₽5-6 трлн, що буде еквівалентно 3-4 % ВВП. Цей крок має один очевидний мінус для РФ – це інфляція, яка з’їдатиме доходи, заощадження (а отже й джерело для інвестицій) і зрештою призведе до ще більшого збідніння населення.

Найімовірніше, що Центральний банк Росії чинитиме опір зайвій емісії, розуміючи серйозність всіх ризиків, але багато рішень у РФ приймаються в адміністративному порядку, тому такий сценарій разом з помірною девальвацією рубля здається найбільш імовірним.

Нагадаємо, що нещодавно «Главком» розповів, скільки насправді коштують російські ракети.

Теги: населення росія Мінфін нафтопродукти санкції бюджет війна гроші Мінекономіки ринок інфляція

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