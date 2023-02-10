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Ракетна атака на Київ: Кличко повідомив про руйнування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетна атака на Київ: Кличко повідомив про руйнування
фото ілюстративне

Уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку

У Києві під час повітряної тривоги уламки збитої ворожої ракети пошкодили будинок. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі. Ракетна атака триває. Залишайтеся в укриттях», – йдеться в повідомленні.

Ракетна атака на Київ: Кличко повідомив про руйнування фото 1

Раніше повідомлялося про гучні вибухи у столиці.

Нагадаємо, що в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. У кількох областях превентивні відключення електроенергії.

У ніч на 10 лютого російські окупанти влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів.

Також росіяни гатили по Харкову. У місті зафіксовано приблизно десять вибухів. Ворог цілив по об‘єктах критичної інфраструктури.

Сьогодні зранку речник Одеської ОВА Сергій Братчук попередив про високу загрозу ворожих ракетних і авіаційних атак. У Чорному морі ворог триває напоготові 20 «Калібрів».

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Теги: окупанти росія війна ракета

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