У Маріуполі рашисти знесуть цілий квартал біля «Азовсталі», де досі живуть люди (мапа)

Люди живуть у напівзруйнованих будинках без світла, газу та опалення

Окупанти хочуть знести Морський бульвар та вул. Азовстальська

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники планують знести цілий квартал біля меткомбінату «Азовсталіь», де досі живуть мирні жителі. Про це повідомила Маріупольська міська рада, яка оприлюднила мапу із планами руйнації міста.

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«В окупованому Маріуполі планують знести цілий квартал. Росіяни та колаборанти прагнуть повністю доруйнувати українське місто. Мапу із планами руйнації на базі «яндексу» оприлюднили пропагандистські пабліки. Згідно із ними – у планах повністю знести квартал біля заводу «Азовсталь» у Лівобережному районі міста. Це Морський бульвар та вул. Азовстальська. Там досі живуть мирні жителі. Вони залишаються у напівзруйнованих будинках без світла, газу та опалення», – йдеться у повідомленні.

У міськраді констатували, що загарбники продовжують свої намагання доруйнувати Маріуполь, регулярно знищують багатоповерхівки, які самі цілеспрямовано бомбили під час облоги.

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Як повідомлялося, драмтеатр у Маріуполі, де окупанти вбили сотні людей, затягнули Пушкіним.

Нагадаємо, триває 294 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках. Протягом поточної доби противник завдав 23 авіаційних та сім ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міст Курахове та Костянтинівка Донецької області.