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Маріуполь перетворився на артерію з постачання озброєння РФ – Андрющенко

Юрій Лящук
glavcom.ua
Маріуполь перетворився на артерію з постачання озброєння РФ – Андрющенко
Найбільш завантажений напрямок – у бік Запоріжжя
фото з відкритих джерел

У вантажівках, які йдуть з Росії перевозяться військові, а також паливо, боєкомплекти

Після окупації Маріуполя ворогом, він перетворився на артерію з постачання різного озброєння до Криму, Херсонщини та Донеччини. Трафік на цьому напрямку такий шалений, що з в'їзду до Маріуполя з боку Росії та до виїзду з міста у будь-який напрямок – щільний затор. Про це «24 каналу» розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, найменш навантажений напрямок у бік Донецька, найбільш – у бік Запоріжжя, тобто в напрямку Криму.

Він зазначив, що на цих шляхах шалені черги, багато вантажівок.

«Що найгірше, значну кількість військової техніки та боєкомплектів окупанти почали перевозити цивільними автівками, фурами, аби не привертати уваги. Але через цей потік наші джерела бачать, що там відбувається», – наголосив радник.

Андрущенко зауважив, що минулого тижня найбільш військово навантаженим був напрямок у місто Пологи. Однак там щось таке відбувається, що навіть обладнання з військового шпиталю звідти перевезли вже до Маріуполя, – розповів він.

Радник міського голови Маріуполя зазначив, що з п'ятниці відбувається переміщення техніки вже на Донецький напрямок. У вантажівках, які йдуть з Росії перевозяться військові, а також паливо, боєкомплекти.

«Це не внутрішні переміщення тих, хто був відведений з Херсону, – це нові постачання. І зараз здебільшого на північ Донецької області», – наголосив Андрющенко.

Відзначимо, секретар з питань Повітряних сил США Френк Кендалл заявив, що президент Росії Володимир Путін «очевидно сильно переоцінив» можливості своєї армії.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський диктатор Володимир Путін прийняв тактику випаленої землі, тому що його збройні сили не змогли досягти своїх попередніх завойовницьких цілей у війні проти України.

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Теги: Україна зброя Маріуполь росія війна

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