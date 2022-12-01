Депутат-«кіборг»: ЗСУ не дозволять зробити з Херсона другий Маріуполь

«Дійсно, Херсон став прифронтовим містом і всі ті села, які були неглибоким тилом уздовж Дніпра, також стають лінією фронту»

Українські військові наразі мають вигідні позиції на правому березі Дніпра на Херсонщині, завдяки чому Херсон зможе уникнути долі Маріуполя, який був майже повністю зруйнований внаслідок російських бомбардувань під час бої за контроль над містом. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив ветеран АТО, «кіборг», полковник СБУ та народний депутат Роман Костенко.

Костенко зазначив, що зараз українські військові будують артилерійську систему вогню, але противник своєю чергою завдає ударів, тому всі звільнені території Херсонщини є під загрозою.

«Я б все-таки розділив кейси звільнення територій і їх подальшого утримання. Ми вже давно розуміли, що противник відійде на інший берег, підірвавши за собою мости, аби практично унеможливити наше потрапляння на лівобережжя з боку Херсонщини. Дійсно, Херсон став прифронтовим містом і всі ті села, які були неглибоким тилом уздовж Дніпра, також стають лінією фронту. Зараз ми будуємо артилерійську систему вогню, але противник своєю чергою завдає ударів, тому всі ці території є під загрозою. Вже відбуваються обстріли і самого Херсона, і сусідніх населених пунктів теж.

Думаю, українська армія не дасть зробити з Херсона другий Маріуполь, бо ми маємо вигідні позиції на правому березі. І сподіваюся, що нашої розвідки та артилерії буде достатньо, аби превентивно виявляти стаціонарні позиції противника і знищувати їх, не даючи можливості завдавати масові удари. Але від прильотів і одиночних пострілів ніщо не захистить», – зазначив він.

Костенко також пояснив, що українські військові уже завдають ударів по логістиці ворога на півдні, щоб стримувати окупантів від обстрілів контрольованих ЗСУ територій.

«Якщо взяти найбільші засоби, що в нас є, то ми дострілюємо аж до кримських перешийків і всю цю територію можемо тримати під контролем. Питання тільки в залученні засобів розвідки обстановки – супутників, безпілотних апаратів, авіації, аби ми могли вчасно виявляти противника, завдавати превентивні удари і ускладнювати постачання боєприпасів. І такі удари вже наносяться», – сказав нардеп.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила, що попри звільнення, Херсон залишається вразливим для російської артилерії і зазнає важких обстрілів. Розвідка зазначає, що місто вразливе, тому що воно залишається в радіусі дії більшості російських артилерійських систем, які зараз ведуть вогонь зі східного берега річки Дніпро, з тилу нещодавно зміцнених оборонних рубежів. При цьому, значна частина шкоди, ймовірно, завдана Херсону через використання Росією реактивних систем залпового вогню, переважно систем БМ-21 «Град».

Також повідомлялося, що російські окупанти завдали ударів по лініях електропередач, які живлять Херсон.

До слова, як повідомили раніше у міноборони, після втечі з Херсона окупанти будуть намагатися сконцентрувати свої сили на сході. Росіяни будуть намагатися вийти на кордони Донецької області.